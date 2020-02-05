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盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

(2020-02-05 11:23:42)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《乡村爱情12》正在热播，赵本山的多位徒弟都有参演该剧。本山传媒有几位人气挺高的女演员。如今网上有很多网红。近些年本山传媒的一些女演员也开启了直播。下面我们来盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢哪位呢？

盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

1、陈爽

陈爽是小鹏飞的前妻，她也有参演《乡村爱情12》。陈爽在剧中演的是一位网络主播，而现实生活中，她有时也会在网上开直播。

盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

2、丫蛋

丫蛋曾和赵本山、小沈阳一起上过央视春晚。近些年丫蛋也有在网上开直播。有网友在看了直播后评论说，丫蛋唱歌挺好听的。

盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

3、梁红

梁红是赵本山的弟子，在《乡村爱情12》中扮演王木生的娇妻丁宁。眉清目秀的梁红挺有亲和力，而且唱歌的功夫了得，她直播唱歌的视频风靡网络。

盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

4、关婷娜

关婷娜演过《樱桃》、《乡村爱情》等影视剧，她的身材很火辣。网上曾有报道称关婷娜在网上直播一小时，挣了十万块钱。

盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

5、王悦

王悦也是一位二人转演员，她参演过《乡村爱情3》。短发的王悦给人感觉很清爽。王悦也时常在网上开直播唱歌。

盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

6、文静

文静是一位颇有名气的网络主播，她还参加过超级红人节及华表奖盛典。文静可以说是本山传媒旗下优秀的网络女主播了。

盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

7、金燕

金燕演过电视剧《樱桃红》，她长得挺漂亮的。金燕挺会唱歌的，她曾在网上直播唱歌。金燕在网上有一定的人气。

盘点本山传媒热衷直播的八大美女，你最喜欢谁？

8、赵丹

胖丫赵丹也曾多次在网上开直播。后来她因为生产、销售假药被判处有期徒刑三年，并处罚金五十万。原来赵丹曾通过微博及网络直播卖减肥药。


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