最近很多网友宅在家追《乡村爱情12》，《乡村爱情》系列轻喜剧有许多忠实的观众。《乡村爱情12》拯救了许多剧荒的网友。《乡村爱情12》汇聚了很多位本山传媒的美女演员，翟星月就是其中一位。翟星月可是本山传媒旗下的高颜值美女。

翟星月长得有些神似曹云金的前妻唐菀。她22岁开始进入演艺圈，她曾搭档小沈阳、赵本山一起演电视剧《大笑江湖》。一些网友评论说感觉她得到了本山传媒的力捧。翟星月还和赵本山合演过《不是钱的事》。

翟星月还演过《乡村爱情交响曲》、《大笑江湖》、《内衣先生》等影视剧。翟星月进入演艺圈11年，却一直没有走红，让人印象最深刻的角色是苏玉红这个角色。她这次在《乡村爱情12》中饰演苏玉红，颜值和气质完全撑得起这个角色，可以说是该剧的颜值担当。

在《乡村爱情12》中苏玉红结婚了，她最终是嫁给了小梁。剧中玉红可是一位相当颇有异性缘的美女，《乡村爱情12》她结婚了，过得还挺幸福的。观众们为她感到高兴。而据报道，戏外32岁的翟星月还单身未婚呢。