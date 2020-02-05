很多网友喜欢看喜剧片。每年春晚的小品类节目总是让人期待，很多小品节目都曾给观众带去过欢乐。女星袁姗姗曾凭借主演喜剧电影《煎饼侠》而人气急升。下面我们来盘点一下演喜剧出名的八大女星，你最喜欢谁呢？

1、贾玲

贾玲是一位高人气喜剧演员。贾玲很有亲和力，她在娱乐圈中的人缘挺好的。很多网友视贾玲为开心果。你最喜欢看她演的哪个小品呢？

2、马丽

马丽可是挺着孕肚上的央视春晚。马丽和沈腾主演的喜剧电影《夏洛特烦恼》挺好看的。马丽也是开心麻花团队的演员。

3、牛莉

牛莉是一位颜值与演技并存的女演员。她多次上央视春晚表演小品，她演的《一句话的事》等小品挺经典的。很多观众觉得她是一位很有水平的喜剧演员。

4、张小斐

今年贾玲和张小斐在小品中演婆媳。张小斐是一位高颜值的喜剧演员。她上过《欢乐喜剧人》、《喜剧总动员》等综艺节目。

5、蔡明

蔡明是国家一级演员，她还被称为是春晚“钉子户”。蔡明没上2020年央视春晚，许多观众表示很想念她。蔡明和潘长江演起小品来挺有默契的。

6、宋丹丹

宋丹丹也是一位演喜剧成名的演员，她和杨紫等人合演的家庭情景剧《家有儿女》很经典。宋丹丹也是央视春晚的常客。据报道，今年是她最后一次上春晚。

7、吴君如

吴君如是一位很有天赋的喜剧演员，她演过《花田喜事》等喜剧电影。吴君如和周星驰是很有默契的搭档。吴君如的女儿已经13岁了。

8、任梓慧

贾冰是知名度很高的喜剧人，任梓慧是他团队的喜剧演员。媒体曾报道称她和贾冰的绯闻。不过近段时间，任梓慧的作品并不多。你还记得她吗？