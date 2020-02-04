要说最近很热火的电视剧，当然要属本山大叔的这一部《乡村爱情》系列了，到现在《乡村爱情》已经播到第12季了，也因为剧情的需要而加入了很多新演员，而随着乡村爱情系列的播出，里面很多演员的子女也开始进入娱乐圈，毕竟近水楼台先得月嘛，当然了在《乡村爱情12》里面也有一些演员是“星二代”。下面我们一起来盘点《乡村爱情12》中八大演员的子女，你最喜欢谁？

1、赵本山的女儿赵一涵

这一次赵本山的女儿赵一涵也在剧里客串了一下，扮演的是一位海归，而她一出场就和父亲演了对手戏，虽然赵一涵的戏份不多，但是接下来会不会在下一季出场呢？让我们拭目以待。

2、赵本山的儿子赵一楠

这次赵本山的儿子赵一楠也在其中扮演了角色，而且据说还和自己的妹妹搭配情侣，他扮演的角色名字叫王家宝，也是十分接地气的名字了，在剧里的身份也是一位海归。

3、筱素清的女儿王晶晶

这次的《乡村爱情12》有了新成员，那就是女大学生董洋，本名叫王晶晶，而她可是剧里“赵四媳妇”的扮演者筱素清的女儿。在剧中，王晶晶饰演的女大学生董洋长相清纯，但是她从进入象牙山就喜欢上张中维，而她能否从杜小双那里把张中维抢到手呢？值得看看哦。

4、曹星的儿子曹桐睿

小演员曹桐睿在剧里扮演的是谢腾飞，呆萌可爱的外表一出场就受到很多网友的喜爱，还被做成了表情包，而他的真实身份可是剧里“马忠”的扮演者曹星的儿子，虽然现在马忠的戏份变得很少，但是谢腾飞的戏份却明显增多。

5、刘小光的儿子刘程

赵四的扮演者“刘小光”很多人都知道，而他的儿子刘程也接了父亲的班，瞒着老爸参加了《笑傲江湖》，想不借当爹的光，凭着自己的实力来晋级。结果表现不俗引发了网络热议。

6、王小利的儿子王亮

“刘能”王小利与前妻所生的儿子王亮现在也已经进入了娱乐圈，而且戏约还是不少的，王亮的长相也是相当帅气的，更是凭借自己的努力打拼出属于自己的一片天地。

7、闫光明的儿子闫猛

闫光明在《乡村爱情12》里面饰演刘一水，而他与赵海燕的儿子名叫闫猛。闫猛就读于上海戏剧学院,他长得很是阳光帅气,还有网友把他称为上戏的校草。

8、唐鉴军的女儿唐媛

演员唐鉴军在《乡村爱情》里面饰演的是谢广坤，生活中的唐鉴军也是早早的结婚生子，妻子王小华长得很漂亮。而他与王小华的大女儿唐媛也长得十分甜美，长相更是酷似杨颖。



