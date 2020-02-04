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一婚嫁富商生3子，二婚嫁小26岁富二代，如今55岁很美很幸福

(2020-02-04 10:12:57)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

上个世纪的八九十年代，除了香港小姐以外，亚洲小姐选拔也是大家关注的焦点，现如今很多娱乐圈的女明星都是从亚洲小姐出道的。1991年的亚洲小姐选拔中，年轻的罗霖胜出，拿到了冠军的奖杯。

一婚嫁富商生3子，二婚嫁小26岁富二代，如今55岁很美很幸福

很快，罗霖便拿到了进娱乐圈的通行证，开始在亚洲电视拍摄影视剧，后来去到了TVB继续拍戏，这让罗霖在香港娱乐圈渐渐有了些名气，尤其是因为在港剧《真情》中饰演了双双这个角色，更是让罗霖声名大噪。

一婚嫁富商生3子，二婚嫁小26岁富二代，如今55岁很美很幸福

但就在罗霖的事业上升期，她却选择了嫁人，和很多香港女明星一样，罗霖选择了一位香港富商。这位富商名字叫做刘坤铭，罗霖嫁给他之后便逐渐退出了娱乐圈，并一连为丈夫生下了三个儿子。

一婚嫁富商生3子，二婚嫁小26岁富二代，如今55岁很美很幸福

可惜的是罗霖与刘坤铭的婚姻并没能走到最后，二人离婚之后，罗霖便独自一人抚养三个儿子。一个单亲妈妈抚养三个孩子压力可想而知，所以退出娱乐圈很久的罗霖只能重返娱乐圈继续拍戏。

一婚嫁富商生3子，二婚嫁小26岁富二代，如今55岁很美很幸福

虽然生活压力很大，但是罗霖从未自暴自弃，走到哪里都将自己打扮的漂漂亮亮的。而且罗霖真的是很会保养，虽然已经五十多岁了，但看起来十分的年轻。近日有人拍到她与儿子们外出游玩的照片，看起来根本不像是母子，跟姐弟差不多。

一婚嫁富商生3子，二婚嫁小26岁富二代，如今55岁很美很幸福

2016年，已经51岁的罗霖被爆出再婚了，再婚对象是一位比她小26岁的富二代，二人还一起去往法国拍摄结婚照。消息一出便让人惊掉了下巴，真是没想到罗霖的魅力如此之大，能够俘获两任富豪。如今55岁的罗霖有三个儿子与鲜肉老公陪伴，生活低调，但应该是很幸福的。


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