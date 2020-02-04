近日，知名喜剧演员小沈阳晒出了全家福。照片中，小沈阳一家三口开心比V，一家人脸上都洋溢着笑容。许多网友评论说，感觉小沈阳一家三口好幸福呀！小沈阳的女儿越长越漂亮了。小沈阳的女儿沈佳润已经13岁了。

小沈阳夫妇可是娱乐圈中的模范夫妻。当年沈春阳不顾家人反对，嫁给了贫寒的小沈阳，两人相濡以沫的爱情挺感人的。沈春阳陪伴小沈阳走过了人生的低谷，她的支持给了小沈阳很大的动力。小沈阳夫妇都会表演二人转。

在赵本山的提携下，小沈阳上了央视春晚，成为家喻户晓的演员。近些年小沈阳还参演了《西游记女儿国》、《断片之险途夺宝》等影视剧。如今38岁的小沈阳依然得到了许多观众的喜爱。小沈阳还曾带他老婆一起上节目。

小沈阳比他老婆大3岁，两人是在2005年补办婚礼的。沈春阳也参演过《樱桃》、《怪侠欧阳德》等影视剧。沈春阳的笑容很有感染力，只不过她的名气没她老公大。看得出来，沈春阳很爱她老公，她时常通过微博为小沈阳打call。

小沈阳夫妇多次上节目秀恩爱，但两人不太爱晒女儿。曾有网友吐槽说小沈阳的女儿长得不太好看，但如今小姑娘长开了，越长越好看。沈佳润长得挺像爸爸的，你觉得呢？希望这位星二代可以健康快乐地成长。



