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《乡村爱情12》中演网红，前夫是丫蛋未婚夫，33岁获赵本山力捧

(2020-02-04 08:20:30)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《乡村爱情12》这部农村轻喜剧汇聚了本山传媒旗下的多位演员，33岁的陈爽就是其中一位。陈爽也是赵本山的徒弟，终于获得机会被赵本山力捧了。陈爽的一双大眼睛很漂亮，她也会表演二人转。陈爽唱歌也蛮好听的，她还曾在网上开过直播。

《乡村爱情12》中演网红，前夫是丫蛋未婚夫，33岁获赵本山力捧

陈爽这次在《乡村爱情12》中演网红主播小爽。虽然有网友吐槽说感觉小爽不够惊艳，但剧中她可是迷倒了大个儿李成呢。小爽是个新角色，但陈爽参演过《乡村爱情2》。此外她还参演过《马大帅》等电视剧。

《乡村爱情12》中演网红，前夫是丫蛋未婚夫，33岁获赵本山力捧

丫蛋是很有名气的喜剧演员，她还上过央视春晚。你知道吗？陈爽结过一次婚，她的前夫是赵本山的徒弟小鹏飞。媒体曾报道过小鹏飞向丫蛋求婚的事情。但据报道，两人还没办婚礼，因此陈爽的前夫可以说是丫蛋的未婚夫了。

《乡村爱情12》中演网红，前夫是丫蛋未婚夫，33岁获赵本山力捧

丫蛋的前夫是赵本山的徒弟王金龙，两人生有一个儿子。许多网友都说恭喜丫蛋离婚后再度找到真爱。陈爽已经33岁了，但据报道，她还没有再婚。关于小鹏飞和陈爽离婚的原因，网上并没有确切的报道。或许两位当事人想低调处理离婚的事情吧！

《乡村爱情12》中演网红，前夫是丫蛋未婚夫，33岁获赵本山力捧

陈爽有时也会更新微博。前些天她还晒出了她弹古筝的小视频。生活中的陈爽挺时尚的。虽然单身，但她的生活依然丰富多彩。你在追看《乡村爱情12》吗？你觉得陈爽会火吗？

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