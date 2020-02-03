董卿凭借金句上热搜！娱乐圈才华横溢的女星还有谁？(2020-02-03 15:45:07)
有的女人虽然长得好看，但却没有内涵，这样的美女给人感觉有些肤浅。而有的女子则因为有才情而散发出耀阳的光芒。娱乐圈有美女，也有才女。下面我们来看看娱乐圈中才华横溢的八大美女明星，你最喜欢哪位呢？
1、董卿
近日，董卿凭借金句上了热搜。原来她在《主持人大赛》中点评的时候说了句“枪响之后没有赢家”。许多网友评论说，董卿的点评太绝了。董卿真的是才女。
2、孙俪
很多网友都知道孙俪是一位演技派女演员，其实孙俪还有才，她的毛笔字写得很好。此外孙俪还会画画。孙俪可以说是一位德才兼备的美女了。
3、蔡依林
蔡依林不仅是一位唱功了得的歌手，而且她很会跳舞。蔡依林还喜欢做蛋糕。她做的翻糖蛋糕还曾获得过大奖。
4、徐静蕾
徐静蕾是公认的才女，她身上散发出很强的文艺气息。徐静蕾的书法也挺不错的，她还喜欢画画。徐静蕾也是一位才貌双全的美女。
5、杨颖
杨颖其实蛮有才的，她喜欢画画。杨颖的作品曾拍出了18万元的高价。杨颖人长得好看，而且还有亲和力，你喜欢杨颖吗？
6、韩雪
韩雪是许多网友眼中的宝藏女星，她美丽又有内涵。韩雪在综艺节目《我就是演员》和《声临其境》中的表现让人惊艳。
7、周慧敏
周慧敏给人感觉很温柔，她在绘画方面也很有天赋，她最为擅长画水彩画。如今52岁的周慧敏依然很有魅力，你喜欢她吗？
8、张馨予
张馨予的颜值很高，她挺耐看的。张馨予喜欢画画，她的绘画水平挺高的。也有很多网友称赞说张馨予是一位才女。