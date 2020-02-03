有的女人虽然长得好看，但却没有内涵，这样的美女给人感觉有些肤浅。而有的女子则因为有才情而散发出耀阳的光芒。娱乐圈有美女，也有才女。下面我们来看看娱乐圈中才华横溢的八大美女明星，你最喜欢哪位呢？

1、董卿

近日，董卿凭借金句上了热搜。原来她在《主持人大赛》中点评的时候说了句“枪响之后没有赢家”。许多网友评论说，董卿的点评太绝了。董卿真的是才女。

2、孙俪

很多网友都知道孙俪是一位演技派女演员，其实孙俪还有才，她的毛笔字写得很好。此外孙俪还会画画。孙俪可以说是一位德才兼备的美女了。

3、蔡依林

蔡依林不仅是一位唱功了得的歌手，而且她很会跳舞。蔡依林还喜欢做蛋糕。她做的翻糖蛋糕还曾获得过大奖。

4、徐静蕾

徐静蕾是公认的才女，她身上散发出很强的文艺气息。徐静蕾的书法也挺不错的，她还喜欢画画。徐静蕾也是一位才貌双全的美女。

5、杨颖

杨颖其实蛮有才的，她喜欢画画。杨颖的作品曾拍出了18万元的高价。杨颖人长得好看，而且还有亲和力，你喜欢杨颖吗？

6、韩雪

韩雪是许多网友眼中的宝藏女星，她美丽又有内涵。韩雪在综艺节目《我就是演员》和《声临其境》中的表现让人惊艳。

7、周慧敏

周慧敏给人感觉很温柔，她在绘画方面也很有天赋，她最为擅长画水彩画。如今52岁的周慧敏依然很有魅力，你喜欢她吗？

8、张馨予