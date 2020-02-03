年少成名的例子在娱乐圈并不少见，但那些年少成名的明星们能一直红下去的却不多。不少人都是在一夜成名之后经历了很长一段时间的潜伏期才获得重新翻红的机会，比如说张含韵。

当年看着《超级女声》长大的观众们对于张含韵一定不会陌生。2004年15岁的张含韵参加了超级女声的比赛，并一举拿下了季军的好成绩。当时的张含韵有一张青春无敌的脸蛋，还有甜美的嗓音，因为《超级女声》这档选秀节目的大火，年少的她可谓是一炮而红。相信从那个时代走过来的少男少女们都会唱那首《酸酸甜甜就是我》。这是当年张含韵代表作，不得不说这首歌与当时的张含韵实在是太相配了。

走红之后的张含韵开始了自己娱乐圈的生活，本应该在课堂上上课的她却开始了各种工作，出专辑、跑商演等等，另外娱乐圈关于她的各种绯闻还相继传开，这让年少的张含韵难以承受。唱片市场的不景气也让张含韵的事业遭遇了瓶颈。没有及时转型的她很长时间都没能接到工作。

没有工作就代表没有曝光率，而娱乐圈的更新换代可是很快的，很快张含韵便成为了所谓的过气明星。经历过低谷之后的张含韵没有倒下，而是努力的站了起来，她开始涉足综艺节目以及影视圈，开始拍各种影视剧，努力提高自己的演技。这几年随着曝光率的提高也让她的事业大有起色。

最近大家在《声临其境》这档综艺节目中见到了31岁的张含韵，她不仅台词功底不错，而且整个人散发着自信的魅力，与当初那个初入娱乐圈的羞涩小女孩真的是判若两人。希望她将来的路会越走越好。