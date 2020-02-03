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盘点电影《肥龙过江》的六大精彩看点，你都知道吗？

(2020-02-03 10:10:06)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，由甄子丹、毛舜筠、周励淇、王晶领衔主演的动作喜剧电影《肥龙过江》，在腾讯视频超前播出。影片讲述了香港警察朱福龙（甄子丹 饰）因失恋而暴饮暴食化身200斤“肥龙”，奉命去国外查案引发出的一连串故事。而关于这部电影，网友们对它的褒贬不一，下面我们就来盘点《肥龙过江》的六大精彩看点，你都知道吗？

盘点电影《肥龙过江》的六大精彩看点，你都知道吗？

1、王晶、甄子丹监制

王晶、甄子丹不仅作为主演，而且更是本片的监制。而这部电影更是沿袭了王晶的电影风格，短小精干的编剧桥段恰到好处，不会让观众觉得拖沓，而作为主演再兼任监制，想必更能把自己想表达的东西表演出来。

盘点电影《肥龙过江》的六大精彩看点，你都知道吗？

2、强大的演员阵容

除了甄子丹和王晶作为主演，更有周励淇和毛舜筠参演，开头更是有王祖蓝的客串，这几位熟悉面孔，是不是让观众们感觉到很熟悉呢？而且里面甄子丹更是承包一系列的看点，而他也参演过多部功夫戏和动作戏，让人很值得期待这次的表现。

盘点电影《肥龙过江》的六大精彩看点，你都知道吗？

3、打戏丰富

王晶和甄子丹的结合，就是喜剧加动作，而甄子丹的动作戏也同样很有名。虽然在这部电影里他化身为一个胖子，但是动作仍然很灵活。特别值得一提的是最后一场戏的快腿快脚、肩肘磕绊以及天马行空的花哨动作，让人大饱眼福。

盘点电影《肥龙过江》的六大精彩看点，你都知道吗？

4、笑料十足

这部电影的笑点也有很多，王祖蓝客串的交通警察带来“祖蓝式假笑”和：祖蓝式白眼”，让人忍俊不禁，而王晶那一段被狗追更是十分滑稽，再加上甄子丹饰演的小警察更是一路乌龙，打坏人居然打到自己人，最后还丢了工作。

盘点电影《肥龙过江》的六大精彩看点，你都知道吗？

5、港味满满，制作时间长

在这部电影里，可以看出大量的桥段都是港片曾经用过的，甚至再运用了一些桥段梗，给人一种致敬经典的感觉，而且这一部电影全片制作大部分内容在东京实地拍摄，历时7个月，特效制作费时更是长达8个月。

盘点电影《肥龙过江》的六大精彩看点，你都知道吗？

6、彩蛋多

这一部电影还隐藏了很多彩蛋，其中对经典的致敬最为突出。它闪回了《导火线》、《杀破狼》的片段作为朱福龙的前史。而电影的名字就像在对我们预示这是一部对李小龙致敬的电影，特别是最后战胜反派的双截棍都是李小龙最有标志性的动作。

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