《乡村爱情》系列电视剧已经推出多部了，但许多观众依然爱看这个系列的农村轻喜剧。《乡村爱情12》正在热播，毕畅、王小利、于月仙等人依然有参演最新一部的《乡村爱情》。与此同时，该剧中的一些新角色也备受关注。

有意思的是《乡村爱情12》竟然隐藏了一位星二代，她就是美女大学生董洋的扮演者王晶晶。剧中王晶晶戴着一副眼镜，身材纤细的她给人感觉很斯文。剧中董洋对象牙山庄总监张中维心生爱慕，两人的感情线也是备受关注。

有网友说清纯的王晶晶堪称是《乡村爱情12》这部剧的颜值担当了。有意思的是王晶晶的爸妈不仅是赵本山的徒弟，而且两人还都参演过《乡村爱情》系列剧。王晶晶的爸是赵本山的第9号徒弟王永会，而她妈妈则是赵本山的徒弟筱素清。

王永会曾在《乡村爱情》中演校长，而他的老婆则是剧中玉田娘的扮演者。王永会夫妇可是本山传媒中的模范夫妻，如今两人的女儿也出道了，许多观众觉得挺惊喜的。王晶晶看上去乖巧呆萌，她又那么年轻，因此她还是很有潜力的。