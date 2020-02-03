加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,629,153
  • 关注人气：209,187
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

《乡村爱情12》中的美女星二代，爸妈是赵本山弟子，她会走红吗？

(2020-02-03 09:54:12)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
《乡村爱情》系列电视剧已经推出多部了，但许多观众依然爱看这个系列的农村轻喜剧。《乡村爱情12》正在热播，毕畅、王小利、于月仙等人依然有参演最新一部的《乡村爱情》。与此同时，该剧中的一些新角色也备受关注。
《乡村爱情12》中的美女星二代，爸妈是赵本山弟子，她会走红吗？
有意思的是《乡村爱情12》竟然隐藏了一位星二代，她就是美女大学生董洋的扮演者王晶晶。剧中王晶晶戴着一副眼镜，身材纤细的她给人感觉很斯文。剧中董洋对象牙山庄总监张中维心生爱慕，两人的感情线也是备受关注。
《乡村爱情12》中的美女星二代，爸妈是赵本山弟子，她会走红吗？
有网友说清纯的王晶晶堪称是《乡村爱情12》这部剧的颜值担当了。有意思的是王晶晶的爸妈不仅是赵本山的徒弟，而且两人还都参演过《乡村爱情》系列剧。王晶晶的爸是赵本山的第9号徒弟王永会，而她妈妈则是赵本山的徒弟筱素清。
《乡村爱情12》中的美女星二代，爸妈是赵本山弟子，她会走红吗？
王永会曾在《乡村爱情》中演校长，而他的老婆则是剧中玉田娘的扮演者。王永会夫妇可是本山传媒中的模范夫妻，如今两人的女儿也出道了，许多观众觉得挺惊喜的。王晶晶看上去乖巧呆萌，她又那么年轻，因此她还是很有潜力的。
《乡村爱情12》中的美女星二代，爸妈是赵本山弟子，她会走红吗？
王晶晶很低调，她的爸妈也很少晒女儿。许多网友评论说希望能看到王晶晶更多的影视剧作品。与此同时，观众也很好奇剧中董洋的情感归宿。春节宅在家，有时间可以追追《乡村爱情12》，你觉得呢？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有