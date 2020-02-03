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盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

(2020-02-03 08:58:57)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

对于很多人来说，家是可以放松休息的港湾。有些女星虽然时尚又美丽，但她们似乎不擅长收拾东西，她们的家被吐槽很乱。下面我们一起来盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

1、袁姗姗

袁姗姗曾被称为是“乱室佳人”，她的家真的太乱了。曾有人吐槽说她的家乱成“猪圈”一样。包贝尔的老婆还曾教袁姗姗如何收拾东西呢。

盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

2、吴昕

37岁的吴昕依然很有观众缘。吴昕有很多口红，但她的家却被一些网友吐槽说很乱。或许她平时工作比较忙吧，没什么时间做家务。

盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

3、林允

近日，林允上热搜了。有网友评论说感觉林允好可爱。不过也有网友看了节目后吐槽说，林允的家好乱啊！她的东西真多。

盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

4、宋祖儿

90后美女宋祖儿上过综艺节目《花儿与少年》，当时节目组也曾进她家拍摄。宋祖儿的家被曝光后，一些网友吐槽说她的家好乱呀！

盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

5、袁立

袁立三婚嫁给了梁太平。袁立是很直爽的一位女星，她给人感觉挺接地气的。袁立的家也曾被网友吐槽过，从照片上看，她家有点乱。

盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

6、霍思燕

霍思燕的儿子很可爱。霍思燕的豪宅也曾被曝光过，当时也曾有一些网友吐槽说她家，特别是客厅很乱。不过家里有孩子，家中有点乱，还是可以理解的。

盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

7、瞿颖

瞿颖已经48岁了，但她还未婚。瞿颖的家也曾被一些网友吐槽说太乱了，虽然她家的客厅给人感觉挺舒服的，但房间很乱。

盘点家中很乱被吐槽的八大女星，看看都有谁？

8、李菲儿

李菲儿是黄晓明的前女友，她已经32岁了，不过她还没结婚。曾有网友吐槽说李菲儿的家挺有设计感的，不过客厅摆了太多东西，乱得像仓库。


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