说起滕丽名大家可能并不熟悉，而谈及她和魏骏杰谈了九年的恋爱，甚至到了谈婚论嫁阶段最后却不欢而散的经历可谓还是有不少人知道的。而她也被这段恋情所累，事业曾一度止步，好在她后来走了出来，又重新出现在了大众面前。

滕丽名原名滕丽明，香港无线电视演员。1995年参加新秀歌唱大赛进入前八名，次年加入无线电视演艺行业。后来在《陀枪师姐》、《心慌·心郁·逐个捉》、《心理心里有个谜》、《缺宅男女》等剧中饰演过女主角，2014年签约了上海唐人电影。精湛的演技，入木三分的人物刻画，总能演进观众的心里，因此被不少人称赞。

而谈及她的恋情，可谓是一波三折。除了人尽皆知的和魏骏杰的九年之恋，2008年滕丽名与郭政鸿拍《野蛮奶奶大战戈师奶》时相恋，郭政鸿内地女友已怀孕且宣布结婚，滕丽名与他只好分手。而在2013年也终于稳定下来，与圈外才俊男友Matthew(朱建昆)在泰国举行了婚礼。两人婚后十分恩爱。滕丽名38岁生日时，其丈夫充当神秘嘉宾贺寿，令滕丽名非常惊喜两人甜蜜互吻。

然而最近，却传出了其入院坐轮椅的消息。1月31日，滕丽名发文表示在日本旅行时发生了意外，并在当地的医院住了两个多星期才返港，但没有详细讲所患何病及出了什么意外。近照中，滕丽名躺在病床及坐轮椅的医院照，情况令人忧心。滕丽名还称，这一个月对人生价值观有了新体会，“老公为了照顾我，家里医院两边走，见到一张超认真极紧张与温柔的脸，心痛又心甜。”不少网友评论希望其早日康复。

如今44岁的滕丽名一生也算曲折了，事业多次被恋情所累，好在后来，也终于给自己找到了可靠的归宿。希望她能早日康复，然后为我们带来更多精彩的影视作品吧！



