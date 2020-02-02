最近，《乡村爱情12》正在热播。虽然《乡村爱情》是以农村为题材的电视剧，但是它的火热程度还是让人不可小觑。从第一集开始的一些演员到现在都没有换，像刘能、谢广坤和王老七，当然了也有因为剧情需要而新增了新角色，而这部《乡村爱情12》还是赵本山儿子的荧幕首秀，虽然是他第一次上电视，但是他面对镜头也毫不胆怯。其实这次《乡村爱情12》也新增添了几位演员，他们的加入也让剧情变得丰富起来。下面我们一起来盘点《乡村爱情12》中新加入的八大演员，你最看好谁？

1、赵珈萱饰演Beauty

赵珈萱原名叫赵一涵，她的父亲是赵本山，在剧里饰演的是一位海归策划精英Beauty，而为了突出她的海归身份，还给她加了几句英语台词。

2、赵一楠饰演王家宝

赵一楠是赵本山的儿子，在剧里的名字叫王家宝，是一位海归，虽然现在出现的镜头也比较少，但是听说他与妹妹在剧里扮演的是一对情侣，也让人很期待表现啦。

3、王晶晶饰演董洋

《乡村爱情12》里面的女大学生董洋自从出场就受到很多关注的目光，戴着眼镜呆萌又可爱，俨然像一个邻家妹妹。董洋从进入象牙山开始，就喜欢上了张中维。她能否把张中维从杜小双那里抢走，是非常值得期待的。

4、陈爽饰演小爽

陈爽其实也是一个二人转演员，在《乡村爱情12》饰演小爽，顶替二丫的直播网红角色。经由王大拿介绍，大个与小爽结识，两个人还成为了朋友。大个对小爽一见倾心，小爽帮大个化解危机，两人能否终成眷属，我们可以拭目以待。

5、吴东饰演高楠

吴东是刘老根大舞台年轻的二人转演员，他在《乡村爱情12》里面扮演的是技术员高楠。高楠是象牙上服务站重要的人物之一，与象牙山美女黄一芝一见钟情。谢大脚一眼就看出了高楠的心思，重操保媒旧业业，不遗余力为他们撮合。

6、小超越饰演老五

小超越原名胡新超，是赵本山的第九批弟子，被称为翻版宋小宝，这次也来助阵《乡村爱情12》，虽然老五只是个打酱油的角色，但不知道后面会不会增加戏份呢。

7、白玲子饰演白静

白静是由刘老根大舞台二人转演员白玲子饰演的。《乡村爱情12》一开场，陈明星、李静雯等人再次登场，陈明星从南方回来并带来了未来的老伴白静。白静是艺术学院的退休老师，多才多艺，气质脱俗，性格温柔，而且善解人意。

8、蔡小楼饰演肖仁

蔡小楼是赵本山的第8位弟子，曾在《马大帅》中扮演“钱老板”，在《关东大先生》中扮演“柳一元”。在《乡村爱情12》中，他扮演“大老板”肖仁王木生，游说王木生进入船煤业，估计是个大骗子。