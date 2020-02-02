海岩是很有名的编剧，孙俪、陆毅、刘烨等明星都曾出演过海岩剧。孙俪还曾被称为是“岩女郎”。大家还记得女星谭小燕吗？当年22岁的她也是通过主演海岩剧一举成名的。《便衣警察》这部剧就是谭小燕的经典代表作。

谭小燕在《便衣警察》中演的施肖萌这个角色得到了许多观众的喜爱。年轻时候的谭小燕真的是一位高颜值的美女。她还演过《南方的岸》、《珍珍的发屋》等影片。谭小燕可以说是80年代红极一时的海南美女。她的人生经历挺丰富的。

后来谭小燕在正当红的时候淡出了演艺圈，她选择了下海经商，并且结婚嫁人。谭小燕创办过公司，还投资过影片，不过那时她创业并不成功。后来她还选择了出国发展。谭小燕也曾复出，她参演了《李卫当官2》等影视剧。近些年她还参演了《湄公河大案》，她在剧中演杜金。

没有作品支撑，谭小燕的名气和人气远不如当年了。海岩曾表示他觉得谭小燕那么早退圈挺可惜的。近日，谭小燕再度受到关注，原来海南某周刊采访了她。谭小燕如今经营有自己的公司，她从事着幕后工作。

55岁的谭小燕看上去贵气十足，给人一种贵妇的即视感。但也有网友吐槽说感觉谭小燕发福成了大妈，没有当年那么水灵好看了。不过谭小燕的状态挺不错的，她做着自己喜欢的事情。你还记得这位曾红极一时的女星吗？



