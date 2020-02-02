在春节假期，大家都闲的不行，都在家追剧了，补看电视剧综艺节目。综艺节目可算是下饭神剧和打发时间的最好方法了，看完一期一个多小时过去了，看完一整季一天过去了。下面让我们盘点一下春节期间热播的八大综艺节目，你都看了吗？

1、《我家那闺女》

湖南台的《我家那闺女》可是播出好几期了，新的一期如约而至，女儿们有王鸥、蒋梦婕、林允、宋茜四位女孩的日常生活习惯。这可是非常有看点的了，女星们的平常生活可是大家都想知道会发生什么的。

2、《我们的歌》

《我们的歌》最近可是频繁上热搜，带的词语都是肖战，肖战在《我们的歌》当中也是表演嘉宾，这是一档多元碰撞代际潮音竞演节目，榜样歌手与新生歌手组成音乐搭档合作竞演。

3、《主持人大赛》

《主持人大赛》可是不管多少年龄段的人都会看的一档综艺，那些优秀的主持人都值得大家学习的，标准的普通话和聪明的头脑真的是可遇不可求啊。

4、《欢乐喜剧人》

由郭德纲指导的《欢乐喜剧人》也开播了，近几年德云社可是火的不行不行的啊，欢乐喜剧人也有德云社的相声演员参演简直收视率不要太高。

5、《声临其境》

《声临其境》是一档原创声音魅力竞演秀，每期的演员和配音演员在内多位嘉宾同台竞声，通过台底功底，配音实力和互动搭档的比拼。其中这集的配音演员张含韵可是小小的身子大大的力量让大家刮目相看啊。

6、《明星大侦探》

《明星大侦探》是一个悬疑搞笑，掀起脑洞风波的综艺，何老师和撒贝宁老师的对戏也是笑点不断。大家都喜欢跟着综艺中的剧情走，还是非常的有看点的。收视率一直都没有低过。

7、《妻子的浪漫旅行》

《妻子的浪漫旅行》一直都非常棒的火爆，那些明星夫妻私下的恩爱也可以在节目中秀出来，其中这一季的杜江和霍思燕的爱情可算是甜到了不少人啊。非常的幸福真是非常的让人羡慕呢。

8、《小小的追球》