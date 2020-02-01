娱乐圈的女明星嫁入豪门的真不在少数，尽管大家都认为豪门媳妇儿难做，但依旧阻挡不住很多女明星想要嫁入豪门的梦想。但说实话豪门真的不是那么容易进的。比如说吴佩慈，已经为男友纪晓波生下四个孩子了，但依旧没能正式成为纪晓波的妻子。

近日，有消息传出，女明星吴佩慈的第四个孩子已经出生了，是一位小公主，到如今吴佩慈已经为纪晓波生下了2个儿子2个女儿，却依旧未能与纪晓波领结婚证，网友们祝贺吴佩慈再次当妈妈的同时也不禁为吴佩慈担忧，另外还有一大片嘲讽的声音，嘲讽吴佩慈做了无谓的努力。

其实，从吴佩慈拼命想要嫁入豪门的事情早已经不是什么新鲜事儿了，除去纪晓波不谈，吴佩慈的几任前男友都是身价不菲。而与纪晓波交往之后，即便是纪晓波与其他女明星的绯闻传的满天飞，吴佩慈依旧不在乎，还在2014年未婚生下了一个女儿，紧接着就是第二胎，第三胎，第四胎。

6年时间里吴佩慈为纪晓波接连生下了四个孩子，每生一个孩子就会引来一番热议。在很多网友看来，纪晓波根本没有娶吴佩慈的意思，吴佩慈想要靠生孩子嫁入豪门不过是一厢情愿罢了。

虽然没有拿到豪门的一纸婚书，但吴佩慈的却过着十分奢华的生活，日常的社交平台上吴佩慈总是能晒出各种奢侈品，甚至在过生日的时候将昂贵的松露随便撒着玩。只是很多人不明白，有颜值有事业的吴佩慈为何如此热衷于嫁入豪门呢？凭自己的努力在娱乐圈打拼不好吗？何必冒着高龄产妇的危险为纪晓波不断的生孩子呢？

有网友分析，他们不结婚是纪晓波公司的董事会不同意，结婚后股权分散，将会削弱纪晓波的执行总裁权力。而且不结婚，也是吴佩慈对自己的一种保护。想象梁洛施为李泽楷一连生下三个儿子都未能嫁入豪门，即便是有四个儿女傍身的吴佩慈想必也很难拿到嫁入豪门的那一纸婚书吧。不管怎样，我们都要祝福吴佩慈。



