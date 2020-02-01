娱乐圈中的很多女明星都善于保养，即便是到了五六十岁依旧是美丽动人，身材妖娆。比如说，56岁的香港老牌女星夏文汐，无论是近期她公开出席活动，还是发布在网上的自拍都让人感觉她还是那么的有魅力。

不少年轻人对于夏文汐并不太熟悉，但是喜欢香港老电影的观众对于她一定很熟悉。因为夏文汐非常的幸运，出道后不久便一炮而红。

当时刚出道的她与张国荣等大腕合作了电影《烈火青春》，因为这部电影的大火，夏文汐很快便打开了知名度。在80年代的香港娱乐圈，夏文汐是很有辨识度的女明星之一，她喜欢剪短头发，显得率性可爱，与那些长发飘飘的美女明星们相比，她有些另类，也容易被观众们所记住。

在电影圈打拼几年后，夏文汐便开始拍摄电视剧，此时的她遇到了自己的丈夫黄冠博。她的丈夫黄冠博是一名富商，二人相恋后便很快结婚了。有了家庭之后夏文汐便退出了娱乐圈，专心在家相夫教子，做起了豪门太太。

没想到在2010年，夏文汐突然重返娱乐圈，而外界出现了各种关于夏文汐婚姻状况的猜测，夏文汐也透露自己与丈夫的感情的确是出现了问题。重返娱乐圈的夏文汐开始积极的拍戏，但感情状态一直是个谜。有绯闻说她有一名小男友，但却被她否认了，另外她曾公开说想要找到自己的真命天子却一直没有公开自己是否已经离婚。

如今56岁的夏文汐依旧很有魅力，她也坦言的确是有很多人在追求自己，无论她是否离婚，是否找到了属于自己的真命天子都希望她能快乐的生活。



