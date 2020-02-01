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她21岁演林黛玉出道，事业一直不温不火，如今31岁很美却单身

(2020-02-01 14:27:34)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

综艺节目《我家那闺女》一经上线就获得好评无数，这届“闺女团”中，蒋梦婕的人气和咖位显然不如其他几位女明星，但是他们一家的相处模式却让人觉得很舒服，特别是在这期节目里，蒋爸爸对于生死的看法“慢老快死”让无数网友们很认同，更是引起了维嘉和王欧的赞同。

她21岁演林黛玉出道，事业一直不温不火，如今31岁很美却单身

其实从节目中可以看出蒋梦婕真的很依赖爸爸，就连宠物的玩具掉进厕所里了也会喊爸爸来帮忙。是的，女儿是爸爸的贴心小棉袄，而爸爸也永远都是女儿的保护伞。

她21岁演林黛玉出道，事业一直不温不火，如今31岁很美却单身

蒋梦婕在娱乐圈里可以说是为数不多的“乐天派”，信奉快乐至上的人生态度，这看来也是受到了爸爸的影响。89年出生的蒋梦婕，现在已经31岁了。

她21岁演林黛玉出道，事业一直不温不火，如今31岁很美却单身

2010年，21岁的蒋梦婕凭借在《红楼梦》中饰演林黛玉出道，获得国剧盛典最佳新人奖 。2011年，凭借个人首部电影《百年情书》获得了百合奖优秀女演员奖 ，之后更是出演了都市励志剧《云巅之上》和《哥不是传说》。但是此后事业一直不温不火，让人感觉很可惜。

她21岁演林黛玉出道，事业一直不温不火，如今31岁很美却单身

虽然蒋梦婕的名气不大，但是她的家庭氛围却很让人羡慕，而且从节目中看来，蒋梦婕的家里布置得特别有生活气息。蒋梦婕还是一个孝顺的女儿，因为工作原因无法给父亲过生日。一到家中就给父母送上了迟来的生日礼物。那就是带着父母去拍摄复古的全家福，看得出蒋爸爸蒋妈妈的感情也很好，一家人齐乐融融。

她21岁演林黛玉出道，事业一直不温不火，如今31岁很美却单身

蒋梦婕今年已经31岁了，还是单身，这些年来虽然也传过绯闻，但是正牌男友却没有浮出水面。而在《我家那闺女》里面，蒋爸爸也说了：“我基本上对她没有要求，你可以任意选择你的生活，你可以结婚，你可以不结婚”。可以说蒋爸爸真的是非常开明了。

她21岁演林黛玉出道，事业一直不温不火，如今31岁很美却单身

良好的家庭环境对一个人的影响特别大，而蒋梦婕的乐天派精神也离不开家里人的影响和熏陶。如果你没看过《我家那闺女》，不如看看吧，或许你会被蒋梦婕他们一家圈粉。

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