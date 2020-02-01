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盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

(2020-02-01 10:49:30)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

明星们在拍戏的时候难免会遇到古装剧，拍摄古装剧时难免会遇到骑马的戏份。看似柔弱的女明星们其实在拍起骑马的戏份来也是十分厉害，英姿飒爽，很有英武之气。下面我们就来盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

1、刘亦菲

最近，刘亦菲在拍摄电影《花木兰》时的动作戏曝光，刘亦菲不仅要骑马上阵，还要做出各种高难度的打斗动作。但刘亦菲的动作戏一气呵成，非常漂亮，不得不让人佩服。                    

盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

2、刘诗诗

刘诗诗拍过的古装剧非常多，骑马的戏份也很多，《怪侠一枝梅》、《步步惊心》等剧中都能看到刘诗诗骑马的身影。学过舞蹈的刘诗诗骑马的姿势的确很是优美，打斗起来也是爽快利索。

盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

3、张敏

张敏可以说是一代人心目中的女神，还记得她在《倚天屠龙记》中骑在马上的回眸一笑吗？绝对是经典中的经典，打斗起来也是英姿飒爽。

盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

4、杨幂

杨幂在《三生三世十里桃花》中也有骑马打斗的戏份，一身戎装的杨幂一改往日甜美的本色，非常的凌厉。

盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

5、刘涛

刘涛在琅琊榜中饰演的是一名女将，骑马的戏份自然是很多了，她甚至还要骑马上前线战斗，刘涛骑马杀敌的戏份拍的真的是太帅了，一点也不输给男演员。

盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

6、赵丽颖

赵丽颖拍过很多骑马的戏份，但是骑马动作戏拍的最漂亮的应该是《楚乔传》。《楚乔传》中赵丽颖骑在马上冲锋陷阵的架势真的非常有气场。

盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

7、林允儿

别看林允儿是韩国女明星，穿起中国的古装戏服也非常好看，《武神赵子龙》中的马上动作戏也一点都不含糊。                  

盘点拍骑马动作戏的八大女星，看看谁最厉害？

8、范冰冰

在《武媚娘传奇》当中有一段骑马摘花的戏份，范冰冰亲自上阵，骑马的动作戏也是很帅的。

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