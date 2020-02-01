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从被吐槽到被点赞，宋茜主演《下一站是幸福》终于“脱胎换骨”

(2020-02-01 08:51:27)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，有一部叫做《下一站是幸福》偶像剧火了，不仅收视率一路高涨，而且口碑特别好，一开播便在豆瓣拿下了8.0分的好成绩。自然，出演这部剧女主角的宋茜也受到了网友们的赞赏，夸赞她不仅演技提高了，眼光也提高了，终于选择了一部好剧。

从被吐槽到被点赞，宋茜主演《下一站是幸福》终于“脱胎换骨”

近几年，宋茜的演技一直在进步，她并不是演员科班出身，最初只是一个少女团体中的歌手，唱歌、跳舞不在话下。但是后来投身演艺圈演起戏来总是被别人吐槽演技太差。可以翻看宋茜前些年出演过的影视作品，豆瓣评分几乎是没有及格的，而在看过这些作品之后大家无一例外的吐槽她演技太差，根本撑不起一部戏。

从被吐槽到被点赞，宋茜主演《下一站是幸福》终于“脱胎换骨”

其实，好的演员也需要有好的人设以及剧本来成就，抛开宋茜的之前的演技不谈，看看她挑选的那些剧本吧，充满着各种狗血的剧情，而人设呢？无一例外的都是一些傻白甜的角色。即便是让演技丰富的人来出演这样千篇一律的傻白甜角色，估计也很难演好。

从被吐槽到被点赞，宋茜主演《下一站是幸福》终于“脱胎换骨”

所以演员想要获得观众们的认可，除了锻炼自身演技以外，挑选好的剧本非常重要和人设非常重要。宋茜与黄景瑜合作的网剧《结爱》就是一部不错的剧，这部剧也给了宋茜演技发挥的空间，让大家认识到宋茜在拍戏这条道路上是一直在努力的。

从被吐槽到被点赞，宋茜主演《下一站是幸福》终于“脱胎换骨”

再来看《下一站是幸福》这部剧，宋茜扮演的贺繁星是一名32岁的大龄剩女，这使得宋茜不用扮傻装嫩去演少女。这个角色不矫情很真实，整部剧的剧情也很正能量，没那么多狗血。宋茜在可以说在这部剧中可以自由的发挥，加上宋茜的颜值高、衣品好，自然会获得好评。一个演员难得可以遇到一部适合自己的好剧本，好人设，宋茜这次的确是够幸运。

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