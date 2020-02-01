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13岁童星近照曝光，曾受到杨幂力捧，网友大呼：太成熟了吧！

(2020-02-01 08:52:44)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈有句话叫做出名要趁早，所以很多人还是个孩子的时候就进入娱乐圈发展，也难怪娱乐圈会有那么多的童星。但孩子终归是孩子，如果太早的进入娱乐圈，脱离了孩子的童真，难免会有人认为这孩子被催熟了，引来非议，比如说黄杨钿甜。

13岁童星近照曝光，曾受到杨幂力捧，网友大呼：太成熟了吧！

说起这个名字大家可能不太熟悉，但是这个小女孩小小年纪可是演过不少热播剧，比如说《如懿传》中的少年如懿，《楚乔传》中的少年楚乔等等。小小年纪便因为出演多部热播剧而在娱乐圈有了些名气，成为一颗冉冉升起的童星。

13岁童星近照曝光，曾受到杨幂力捧，网友大呼：太成熟了吧！

黄杨钿甜虽然年纪小，但是颜值高，而且从小便学习舞蹈，气质非常好，这也是她屡屡被各大导演相中出演各种影视剧的原因之一。很多人都说这个小姑娘真的是前途无量，也有不少人很看好她，其中就包括杨幂。

13岁童星近照曝光，曾受到杨幂力捧，网友大呼：太成熟了吧！

杨幂可是娱乐圈中有名的伯乐，迪丽热巴、祝绪丹等一众当红明星都是杨幂捧红的。而这段时间杨幂非常看好黄杨钿甜，也对她进行了力捧。而黄杨钿甜也开始努力的往娱乐圈发展，接下来还会参与拍摄很多的影视剧，参加很多娱乐圈中的活动。

13岁童星近照曝光，曾受到杨幂力捧，网友大呼：太成熟了吧！

最近，13岁黄杨钿甜的照片曝光，小学还未毕业的她竟然显得十分成熟，衣着、妆容都在模仿着娱乐圈大大人们，看上去确实挺美，但却失去了孩子的纯真。这么小的年纪原本应该是在学校好好读书的，怎么一副大人的模样开始混迹娱乐圈了呢？不少人开始为这个小女孩担忧，太早的被催熟真的好吗？不知道这对于黄杨钿甜来说究竟是有利还是有弊，这个小女孩将来的星途究竟会怎样？大家还是拭目以待吧。


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