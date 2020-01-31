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王祖贤近照曝光，与齐秦分手后一直单身，如今53岁却还美如少女

(2020-01-31 16:11:49)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

1月31日，知名演员王祖贤迎来了自己53岁的生日，并且晒出了自己戴口罩的照片，图片中王祖贤还是留着标志性的中分长发，粉红色的上衣十分显少女感，而怀中还有自己的宠物狗。除此之外，她还发了长文来为武汉加油，对此，粉丝们纷纷送上生日祝福。

王祖贤近照曝光，与齐秦分手后一直单身，如今53岁却还美如少女

说起王祖贤，很多人就会想起《倩女幽魂》里面的聂小倩，剧里聂小倩的一举一动无不吸引着观众的心，而此后就算倩女翻拍了很多版，也没有人可以超越王祖贤的聂小倩，特别是她在剧里换衣，一抬头、一转身、一低眸，再浸到水中，简直美到不可方物。

王祖贤近照曝光，与齐秦分手后一直单身，如今53岁却还美如少女

早在1984年的时候，王祖贤就参演了自己的第一部电影《今年的湖畔会很冷》从而进入娱乐圈，而《倩女幽魂》则让她被大众所熟知。之后王祖贤更是出演了多部作品，她是《天地玄门》里面的绝色美女施施，是《魔画情》里面的女鬼青青，更是《东方不败风云再起》的雪千寻，更是《青蛇》里面天性善良的白蛇白素贞。

王祖贤近照曝光，与齐秦分手后一直单身，如今53岁却还美如少女

虽然王祖贤的颜值非常高，而且演技也十分在线，但是感情之路走得似乎不是那么顺利。1989年，因拍摄电影《芳草碧连天》与歌手齐秦相恋。1998年，双方在台北市购买房屋准备结婚。2003年，齐秦的前妻要求对方认养儿子，两人分手，而在2005年的时候，王祖贤则宣布全面退出娱乐圈。

王祖贤近照曝光，与齐秦分手后一直单身，如今53岁却还美如少女

虽然王祖贤现在已经54岁了，但是保养得十分好，一点也看不出年龄，即使已经退出影坛15年，她仍然是不可磨灭的传说，现在的她生活得十分淡雅宁静，但是却很让人羡慕。


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