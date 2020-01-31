现如今随着各种综艺节目的爆火，使得很多有才艺的普通人有了施展自己才艺的舞台。不少人出身草根却因为参加选秀节目一炮而红成为了大明星。大衣哥朱之文就是其中一位。这次捐款的活动中，朱之文捐出了160万元，网友们纷纷为大衣哥点赞。

看到朱之文这次捐款160万，很多人都认为朱之文的走红之后一定生活的非常好。自然，农民出身的朱之文现如今的生活是比出名前强很多的。朱之文曾经是山东菏泽的一位普通农民，家境并不好，但是朱之文酷爱唱歌，而且嗓音非常好，所以便去参加了山东当地的一些选秀类节目，渐渐有了名气。2011年，朱之文在央视综艺节目《星光大道》中获得了总冠军的好成绩。因为唱歌的时候总是穿着一件军大衣，所以很多人都称呼朱之文为“大衣哥”。

朱之文拿到了《星光大道》的总冠军，还有机会登上了春晚的舞台，一夜之间走红全国，可以说是名利双收。朱之文走红之后回到了老家菏泽，通过各种商演的确是赚钱了。而麻烦也随之而来，朱之文的亲戚朋友已经乡里乡亲都认为朱之文发了大财，纷纷上门借钱。朱之文还拿出不少钱为村里修桥铺路，但却很少有人感念他的善心。那些借过钱的人根本就没有要还的意思。

朱之文家中的各种欠条大概有上百万之多，在很多人看来朱之文成名了，有钱了，借这点钱没必要计较。

其实这几年朱之文的商演机会大量减少，收入并没有大家想象的那么多，这次因为疫情能捐出160万也的确是不容易，即便是这样还要被人道德绑架，实在是不应该。



