近日，老戏骨田成仁因病去世，享年93岁。田成仁曾在《暖春》里曾经饰演小花爷爷，而剧中饰演孙女小花的齐如意也发文悼念：爷爷，一路走好，花儿很想你。”



演员吴玉华也在平台发文悼念：“我们亲爱的爹，我们永远怀念您！愿您在天堂安好！”

对于田成仁这位老戏骨，想必很多观众都有印象吧，他出演了一百多部话剧和影视剧，成功地塑造出众多被广大观众喜爱的角色，特别是电视剧里面的《篱笆·女人和狗》里面的敢于破除旧观念的茂源老汉，也因为这部剧，他开始走入了大众的视野当中。

田成仁可以说是实至名归的老戏骨，在1975年的时候就参演了自己的第一部电影《红雨》，在里面饰演的石匠爷。在《暖春》里，他饰演的爷爷就感动了很多观众。而在《大雪无痕》里面，他是刚正不阿的丁司令员。《天下粮仓》里，他饰演为名利所困的官僚田文镜。

在1984年的时候，他还因为在电视剧《道是无情却有情》中的将军陈岩这个角色而获得第4届中国电视剧飞天奖优秀男主角奖。而在2000年，凭借剧情电影《金婚》入围第19届中国电影金鸡奖最佳男主角奖。

在“农村三部曲”《篱笆·女人和狗》《辘轳·女人和井》《古船·女人和网》中，田成仁都有精彩的表演。2008年，田成仁在电视剧《暖春》中扮演的爷爷，充分显示了无私高尚的情操，让人感动得热泪盈眶。该剧一经播出，就引起了巨大的反响。

田成仁的大儿子是一名出色的芭蕾舞演员，小儿子田二喜是一位话剧演员。2018年8月， 著名女演员吴玉华与众多好友还探望过田成仁。当时田成仁行动不便，只能坐在轮椅上，虽然白发苍苍，但还是面带笑容，和蔼可亲。

回顾田成仁的一生，经典的作品也是十分多的，更是靠着精湛的演技在观众心目中留下了深刻的印象，可以说是一位十分优秀的老演员。老戏骨田成仁今年93岁了，也算是高寿了，而听到他逝世的消息，很多观众也表示很痛心，还是祝福田成仁爷爷一路走好吧。