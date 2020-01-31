宋茜在韩国和内地的人气都很高，这些年她也是多栖发展。宋茜的新剧《下一站是幸福》正在热播。很多网友评论说，这部剧比预想中要好看。宋茜的演技也得到了不少好评。下面我们来看看跟宋茜组过cp的八大男星，你觉得谁跟她最般配呢？

1、宋威龙

宋威龙和宋茜在《下一站是幸福》这部剧中上演了一段姐弟恋。许多网友评论说，这部剧的男女主角选得很好，宋茜和宋威龙很有cp感。

2、尼坤

尼坤和宋茜曾在综艺节目中组过cp，两人被称为是维尼夫妇。许多观众觉得两人很般配。尼坤给人感觉阳光帅气。蛮多网友喜欢这对cp呢。

3、辰亦儒

辰亦儒和曾之乔的爱情修正了正果。他和宋茜合演过《爱情闯进门》这部剧。辰亦儒比宋茜大6岁，如今32岁的宋茜还未婚。

4、冯绍峰

《幻城》这部剧的演员阵容挺强大的，男主角冯绍峰比女主角宋茜大8岁。不过这对cp组合似乎观众缘一般呢，你觉得两人看上去般配吗？

5、黄景瑜

黄景瑜挺红的，他和宋茜合演的《结爱·千岁大人的初恋》这部剧挺好看的。宋茜比黄景瑜大5岁，但两人互赞cp感爆棚。

6、黄晓明

黄晓明演过不少古装剧，《上古情歌》就是其中一部。宋茜在这部剧中和他演情侣。就颜值而言，黄晓明和宋茜的cp组合很养眼。

7、欧豪

欧豪是马思纯的前男友。宋茜比欧豪大5岁，但两人在《山月不知心底事》这部剧中组过cp。宋茜穿上校服给人感觉好甜美啊！

8、何润东