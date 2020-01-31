最近，电视剧《三生三世枕上书》正在热播，关于这部剧以及剧中的演员们也是话题不断。 而《三生三世枕上书》的女二号姬蘅的扮演者刘玥霏发表的一篇微博引发了网友们的注意，这篇长微博中，满是32岁刘玥霏的快要崩溃的心情，她甚至表态想要来一场死亡直播。看来刘玥霏这段时间因为网络暴力已经是面临崩溃了。

刘玥霏这个名字不少人不太熟悉，其实这位女明星的原名叫做刘雨欣，就是当年在穿越剧《步步惊心》中出演明玉格格的女演员。当时的刘玥霏虽然只是在剧中出演了一个配角，但是因为这部剧的大火，刘玥霏也有了一定的名气。

原本演艺之路会比较顺遂了刘玥霏却在婚姻上摔了个大跟头，刘玥霏的前夫叫做李濛，两人结婚之后还生下了一个女儿，但没想到这个李濛是个花花公子，明明有妻子和女儿还在外面与别的女明星搞暧昧。当时有消息传出，女演员张檬成为了二人婚姻的第三者，而且网上还爆出了各种证据。

伤心至极的刘玥霏只能在网上控诉自己的经历，当时这段三角恋情在圈内传的沸沸扬扬。最后刘玥霏只能选择与丈夫李濛离婚。婚姻上遭遇坎坷，刘玥霏准备重新站起来拼事业她还买下了《三生三世枕上书》这部小说的版权，希望依靠出演这部剧而重振自己的事业。

但可惜的是刘玥霏并没能出演《枕上书》中的女主角，还在强大的舆论压力之下出让了这部小说的版权。她只获得了一个出演配角的机会。可即便是这样，不少键盘侠在看过《枕上书》这部剧之后对于刘玥霏横加指责，说她硬给自己加戏，乱改剧本等等。一再退让的刘玥霏还是要面对如此之多的网络暴力，的确是令人心疼。新年伊始，还是希望各位键盘侠们手下留情，网路暴力的伤害的确是太大了。



