众多女生都喜欢有才又有颜的男生，而且要“上得厅堂，下得厨房”。众多主持人其实都是有才又有颜，不过有些可惜，很多男主持人已经有了自己的妻子，他们的妻子颜值也是毫不逊色，下面我们一起来盘点八大男主持人妻子的美照，看看谁最迷人？

1、尼格买提的妻子帕夏古丽·都鲁坤

“小尼”可以说是央视有名的男主持人了，他不仅外表帅气还幽默亲切。近日，她的妻子帕夏古丽·都鲁坤晒出了自己旅游时的美照，她身穿露背上衣，大胆秀出自己的美背，小尼妻子不仅颜值高，身材更是一绝，简直是女生们的理想身材啊！

2、汪涵的妻子杨乐乐

众所周知，汪涵的妻子是杨乐乐，杨乐乐曾经也是一位优秀的主持人，自从结婚之后就很少出现在荧屏上，汪涵也非常的疼爱她和孩子，如今杨乐乐的身材也保持的非常好，在出席活动的时候状态也很好！

3、欧弟的妻子郑云灿

欧弟之前在《天天向上》时给大家带来了不少欢乐，如今也结婚生子了。她的妻子郑云灿是小他八岁的模特，两人一直非常低调，她的妻子也很少活跃在社交网络上，不过还是掩盖不了她的美貌，刚生完孩子时素颜都这么美，更不要说化妆后了。

4、朱军的妻子谭梅

朱军一直是观众敬爱的主持人之一，但是因为一些不好的事件有些影响他的名声。他的妻子谭梅长相很温婉大方，是一位舞蹈家，而且还曾帮朱军说话，她说清者自清，她会一直支持自己的老公，这样对他的妻子真的是真爱了！

5、王宁的妻子刘纯燕

主持人王宁给人一种严肃的感觉，让人不敢靠近。但他的妻子“金龟子”却是和蔼到不能再和蔼了，“金龟子”刘纯燕是很多人的童年回忆，虽然她的长相不算是大众意义上的美女，但是她如今依然保持可爱的形象，给大家带来欢乐。

6、李晨的妻子赵琼

据悉主持人李晨与妻子赵琼相恋时只有16岁，两人一起上学还一起回家，结婚后更是令人羡慕，两人恋情也非常低调，但从合照就能看出他妻子的美貌，五官端正，脸型也非常好。

7、杨帆的妻子

杨帆可以说是央视最为帅气的男主持人之一，他不仅外表阳光帅气，主持风格也幽默风趣，受到很多人喜欢。不过他也已经结婚了，而且将妻子保护得很好，看照片妻子长得很甜美，两人真的是很配啊！

8、撒贝宁的妻子李白