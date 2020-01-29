没有人能随随便便的成功，娱乐圈明星能够大火也不是没有原因的。许多明星在刚出道时就是因为“扮丑”才被大众熟知并走红。很多“丑角”的形象也就留在了观众心里，也许现在看到那些形象，你根本想不到是这些明星演的！下面我们一起来盘点娱乐圈“扮丑”出名的十大女星，你最喜欢谁？

1、金靖

今年的央视春晚有很多亮点，金靖就是其中一个，节目演完了之后，很多人都会问到，这个姑娘是谁？金靖前不久上了《演员的诞生》，演技颇受夸奖，其实她之前也算是个喜剧演员，曾经在《今夜百乐门》上就有搞笑的表演，简直就是一个行走的“表情包”！

2、宋芸桦

试问90后谁没看过《小幸运》或者没有听过这首歌？王大陆和宋芸桦因为这部剧可以说是彻底走红。女主宋芸桦想必现在都会被人叫成电影中的名字“林真心”，年少时的她皮肤黝黑，戴着眼镜，丑丑的样子显得很呆萌。

3、莫文蔚

莫文蔚可以说是一直行走在“扮丑”界潮流的前端，而且她非常豁得出去。在《食神》中她把自己弄成毁容相，刀疤眉，大小眼，还有一口参差不齐的大龅牙，这样看起来很丑的一个形象，却成了她的典型标志，让观众对她印象更深刻。

4、李欣汝

不少90后肯定都看过《丑女无敌》，这部剧可是给了无数女孩们自信啊，李欣汝扮演的林无敌特别丑，但还是拥有了与总裁甜甜的爱情。当李欣汝换下“林无敌”的形象之后，大家才发现，“无敌”也是可以变美的！大家因此也记住了她，虽然如今她已经很少露面，但每当提起这部剧，大家还是会记起她！

5、蔡卓妍

阿sa长着一个甜甜的脸蛋，很难想象她扮丑是什么样子的，然而她扮起丑来真是毫不逊色，在电影《情癫大圣》中，她真的可以说是自毁形象，满口的大黄牙和大鼻子，正因为这样的形象也让她被更多人所熟知。

6、徐娇

徐娇这个形象可以说是让她彻底走红，《长江七号》曾火了好长时间。电影播出好多年，大家才发现，那个小男孩原来是个女的，她真名叫徐娇，长得还非常的漂亮且淑女，完全不像电影中那么黑，甚至还有点傻傻的小伙子形象。

7、苑琼丹

有人扮丑火了一时，而有人扮丑却火了一辈子，这人就是大名鼎鼎的“石榴姐”。这一形象可以说是深入人心，还会有很多人拿她来做各种社交网站的头像，当年苑琼丹选择出演这个角色的决定真没错啊！

8、吴君如

吴君如的长相其实在娱乐圈中不算很出色，刚出道时她的星途也没有很顺利，后来她就开始扮丑，比如出演《大内密探灵灵柒》里香肠嘴的皇后，这些角色给观众带来了很多欢乐，从此也成为了香港最搞笑的喜剧女演员之一。

9、巩俐

提到巩俐，无人不会赞赏她的演技，她的长相也非常的大气。曾经她也演了许多让人难以忘怀的角色，但真正奠定她影后地位的电影却是《秋菊打官司》，她演了一位朴实憨厚但非常土的农村妇女。

10、郑秀文

郑秀文是香港著名的演员和歌手，她身材很好，长相也非常漂亮，当然最让大家印象深刻的便是《瘦身男女》中的肥妞，她的身材像充了气，脸部更是胖得变形，不过也正因为这个角色，她被无数观众记住了。