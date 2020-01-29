近日，马景涛的前妻吴佳尼在社交平台上晒出了自己的健身视频，视频里面她身穿比基尼健身服，好身材一览无遗，不得不说37岁的吴佳尼真的保养得十分好啊，就算是生了两个儿子后也依旧靠健身而拥有火辣的身材，对此网友们也表示很羡慕。

说起吴佳尼，很多人首先想到的是她是马景涛的前妻，其实她还是一名演员，在2002年首次出演古装剧《浪迹天涯》，之后更是出演了《男才女貌》、《出水芙蓉》以及《北上广不相信爱情》，而她与马景涛，也是因戏生情。

2006年的时候，吴佳尼与与大21岁的台湾男演员马景涛在拍摄电视剧《封神榜之凤鸣岐山》时日久生情，同年4月相恋，6月26日在上海订婚，而第二年两人就注册结婚，而吴佳尼也是马景涛的第二任妻子，和马景涛育有两个儿子，曾经也是一个幸福美满的家庭，但是在2017年的时候，两个人宣布离婚，而孩子则由两个共同抚养。

而离婚后吴佳尼除了偶尔拍戏，更多的是把时间花在健身上，也经常在网上分享一些健身视频和小技巧，也难怪今年都37岁的她还拥有如此身材。