加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,468,571
  • 关注人气：209,179
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

她嫁给大21岁二婚男星，生下两个儿子后离婚，如今37岁身材火辣

(2020-01-29 11:52:04)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
近日，马景涛的前妻吴佳尼在社交平台上晒出了自己的健身视频，视频里面她身穿比基尼健身服，好身材一览无遗，不得不说37岁的吴佳尼真的保养得十分好啊，就算是生了两个儿子后也依旧靠健身而拥有火辣的身材，对此网友们也表示很羡慕。
她嫁给大21岁二婚男星，生下两个儿子后离婚，如今37岁身材火辣
说起吴佳尼，很多人首先想到的是她是马景涛的前妻，其实她还是一名演员，在2002年首次出演古装剧《浪迹天涯》，之后更是出演了《男才女貌》、《出水芙蓉》以及《北上广不相信爱情》，而她与马景涛，也是因戏生情。
她嫁给大21岁二婚男星，生下两个儿子后离婚，如今37岁身材火辣
2006年的时候，吴佳尼与与大21岁的台湾男演员马景涛在拍摄电视剧《封神榜之凤鸣岐山》时日久生情，同年4月相恋，6月26日在上海订婚，而第二年两人就注册结婚，而吴佳尼也是马景涛的第二任妻子，和马景涛育有两个儿子，曾经也是一个幸福美满的家庭，但是在2017年的时候，两个人宣布离婚，而孩子则由两个共同抚养。
她嫁给大21岁二婚男星，生下两个儿子后离婚，如今37岁身材火辣
而离婚后吴佳尼除了偶尔拍戏，更多的是把时间花在健身上，也经常在网上分享一些健身视频和小技巧，也难怪今年都37岁的她还拥有如此身材。
她嫁给大21岁二婚男星，生下两个儿子后离婚，如今37岁身材火辣
虽然吴佳尼出演的一般是配角，但是在剧里的表现也是相当不错的，再加上她清秀甜美的长相，也一直很有观众缘，而对于她晒出的健身照，有人称赞好身材，也有人觉得也不过如此，你怎么看呢？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点春节期间热播的十部网剧，你在追哪一部？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有