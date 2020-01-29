近日，改编自天下霸唱洋《鬼吹灯》的电影《云南虫谷之献王传说》上线，摸金三人组重出江湖，再探地宫奇险，而这部电影在忠于原著的基础上，剧情紧凑，特效逼真，吸引了不少观众。不仅仅如此，它的选角也很贴合原著，完整的故事情节更是一个加分项。

其实春节期间热播的网剧也有很多，下面我们一起来盘点春节期间热播的十部网剧，你在追哪一部？

1、《三生三世枕上书》

迪丽热巴和高伟光主演的这一部《三生三世枕上书》一直很受期待，这一部唯美的仙恋剧，对于女孩子们来说可以说是追剧首选。

2、《唐人街探案》

网剧《唐人街探案》（以下简称唐探）由《曼陀罗之舞》、《玫瑰的名字》和《幽灵邀请赛》三个故事构成，每一个故事4集，共计12集，对于喜爱推理探案的观众来说，这部网剧是个不错的选择。

3、《将夜2》

改自猫腻的同名小说《将夜》最近也在热播，虽然目前没有《将夜1》那样受人期待，但是仍然取得了不错的成绩。

4、《蓬莱间》

这一部其实是一部爱情剧，讲述了身份成谜的男主白起和都市女孩林夏之间的故事，情节充满了奇幻。

5、《乡村爱情12》

乡村爱情系列想必很多人都很熟悉吧，而它已经更新到第12季了，对于观众来说更是必看的春节档。

6、《爱情公寓5》

《爱情公寓5》更是不用说了，它可以说是80后和90后的必看喜剧，而随着它的播出，里面也出现了不少新面孔。

7、《锦衣之下》

谭松韵和任嘉伦主演的这一部《锦衣之下》，讲述了袁今夏和陆绎从冤家到两人相爱的过程，不得不说这两个人的CP感还是很强的。

8、《热血同行》

这一部热血青春电视剧可是改编于漫画《艳势番》的，里面更是有易烊千玺和黄子韬的加入，很值得一看。

9、《身为一个胖子》

想看甜甜的恋爱故事吧，选这部就对了。这是一部会让你无意间姨妈笑的爱情剧，充满了粉红色泡泡。

10、《萌医甜妻》