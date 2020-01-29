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林瑞阳前妻近照曝光，离婚后与儿子相依为命，如今50岁美如少女

(2020-01-29 09:59:27)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，曾哲贞晒出一家的拜年照，虽然现在已经50岁了，但是从照片里看来她保养得十分年轻。

林瑞阳前妻近照曝光，离婚后与儿子相依为命，如今50岁美如少女

皮肤细腻再加上齐刘海，一点也看不出真实年龄，与女儿同框更是少女感满满，看起来比自己的女儿还要年轻。怪不得很多网友都表示曾哲贞才是真正的冻龄女神。

林瑞阳前妻近照曝光，离婚后与儿子相依为命，如今50岁美如少女

说起曾哲贞，很多人都会想出她出演的那一部《婉君》，而当时她出演的时候还是一位学生，长相清纯，颜值可以说是十分高的，被很多观众誉为“学生情人”，更是因为演技一流而被称为最美“琼女郎”，后来因为拍戏认识了自己的前夫林瑞阳，因戏生情后两人就结婚了，之后更是为了爱情而选择放弃自己的事业，在家里当起了家庭主妇。

林瑞阳前妻近照曝光，离婚后与儿子相依为命，如今50岁美如少女

可惜好景不长，在曾哲贞为林瑞阳生下了一儿一女后， 随着张庭的出现，曾哲贞和林瑞阳的婚姻出现了问题，之后两人离婚，曾哲贞就开始消失在大众的视野当中，改行做起了生意。

林瑞阳前妻近照曝光，离婚后与儿子相依为命，如今50岁美如少女

2017年，曾哲贞的儿子林禹参加了当时的《快乐男声》这才让我们再度了解了曾哲贞。虽然自己的婚姻生活不太顺利，但是曾哲贞的儿子却很争气，在《快乐男声》的舞台上表演得十分出色，想必曾哲贞对此也会感到欣慰吧。

林瑞阳前妻近照曝光，离婚后与儿子相依为命，如今50岁美如少女

其实曾哲贞的容貌也不比张庭差，但是感情的事情也是说不准的。现在林瑞阳和张庭生活得十分幸福，而曾哲贞自己的生活也过得不错，再加上自己的儿女也是十分争气，往后的岁月还是祝福双方吧。


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