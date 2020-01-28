说起贾冰，大家的第一反应一定是他带来的众多小品。每个小品情感真挚，以温情取胜。正如今年春晚，带来的《风雪饺子情》，既让许多观众被触动，潸然泪下，也使他成功经历了从喜剧舞台到春晚舞台的升华。



贾冰，1980年出生于辽宁沈阳，有过八年的军旅生涯。服役期间，曾担任曲艺队长。退役后，转业担任编剧、导演、演员、主持。2016年开始，参加了东方卫视《笑傲江湖》栏目，从此开启了他的喜剧生涯。而他的精彩的表现获得了观众的认可，引得郭德纲也说属于贾冰的喜剧时代即将到来了，可见评价之高。

而他在喜剧方面也有很高的天赋，也因此获得了很多的荣誉。之前，由他本人创作、演出的多部军旅作品曾经在全军文艺汇演中多次获奖。2007年9月，获得了“优秀节目奖”、“优秀作品奖”两项最高奖。同时，他还是第一季《笑声传奇》总冠军，并且借此成功晋级“传奇笑将”之列。2018年参加《欢乐喜剧人》第四季，并以实力冠夺。也因此开始走进大众的视野，被观众熟识。

对于他的感情生活，却有个普遍的误会，由于他和李丽丽两人经常合作，又一起出演夫妻关系，久而久之被网友误以为李丽丽是其老婆。甚至还有很多虚假爆料，让人啼笑皆非。其实不然，贾冰的妻子另有其人，贾冰现实老婆是圈外人，隐私被保护得很好，网上对其照片资料都没有涉及到。夫妻俩早已经娶妻育有一女，他曾经还发过女儿的照片，非常的可爱。看出来，家庭也是非常幸福美满了。

贾冰出道以来一直用心做喜剧表演，给观众带来了许多搞笑却又温情的小品。这次还出演了徐峥主演的电影《囧妈》，不知道他会给我们带来什么惊喜呢？也期待这位优秀的喜剧演员给我们带来更多优秀的表演吧！