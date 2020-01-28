今年的央视春晚可以说是融合了不少新鲜血液，可以说是让人眼前一亮。新人们也带来了不少惊喜，也相信有很多人对表情包女孩金靖留下了深刻的印象。说起金靖，喜欢看小品的人对她或许有点印象，而这次也是她首次登上春晚舞台。



这次的春晚小品《机场姐妹花》也让无数网友们称赞，而面对黄晓明和宋祖儿这两位比自己名气大很多的演员，金靖的表现也毫不逊色。“豁出去”的表演形式以及抢戏的眉毛以及流利扎实的台词功底，让她成功吸引一大波关注的目光。

别看金靖的画风比较浮夸，但是她其实是一名学霸，毕业于上海政法大学，因为《今夜百乐门》而正式入圈，别看她不是科班出身，但是她却十分有天赋，在《今夜百乐门》里也可以说是小有名气的。

其实金靖也不仅仅局限于喜剧，也有演过悲情的角色，在《亲爱的》里面，她扮演丢失孩子的母亲，在《我们与恶的距离》的表演更是出色，好像自己真的是那个卑微又悔恨的中年杀人犯妈妈。陈凯歌和李少红导演给出了极高的评价，说她“演得真好，会成为一个优秀的演员”。

而金靖对自己的评价是“既漂亮又丑”，金靖的外表长得确实不惊艳，但是她却拥有自己的特色，一双丹凤眼让人过目不忘，再加上她大胆的表演风格，想必这位28岁的女孩肯定会拼搏出属于自己的舞台。春晚播出后，不少网友希望金靖接替宋丹丹成为“小品女王”。对此，你怎么看呢？