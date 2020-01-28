近十年来，随着本山传媒影响力的不断扩大，《乡村爱情》也随之每年都更新，里面的新人不断涌现。而《乡村爱情12》也上线了一段时间，追剧的网友就知道这部剧多了不少新人。下面我们就来盘点一下这部剧中的十大美女演员，看看你最喜欢哪个？



1、王晶晶饰演董洋

《乡村爱情12》出现了几个新面孔，而董洋正是其中一位，长相清纯甜美的董洋，身材也是十分苗条，很受观众的喜爱。她在剧中可能要与象牙山山庄总监张中维产生一段恋情。



2、马心怡饰演杜小双

杜小双在剧里饰演象牙山的支部书记，和刘一水是欢喜冤家，而饰演她的演员马心怡，是一位93年的小姐姐，还曾经出演了《春风十里不如你》。

3、毕畅饰演王小蒙

毕畅其实是一名二人转演员，而她确实也很符合王小蒙这个角色。其实在《乡村爱情11》拍摄的时候，她因为生二胎而不能参演，而《乡村爱情12》里回归了，生完二胎的她瘦身成功。

4、唐艺兮饰演李银萍

唐艺兮是蒙古族人，原名唐娜，在剧里饰演的是小李老师，是杜小双的闺蜜。清新靓丽的外形，时尚活泼的气质，就让大家过目不忘。被方正和郑宇同时追求的她，最终会爱上谁呢？

5、高贺迪饰演宋青莲

高贺迪饰演的宋青莲在剧里其实戏份越来越多，宋青莲是宋富贵的女儿，与宋晓峰相恋多年，终于走进婚姻殿堂。

6、蒋依杉饰演刘英

在2006年被赵本山选中之后，蒋依杉便开始了自己的演艺之路，并凭借《乡村爱情故事》获得第四届华鼎奖乡村类最佳女演员提名。如今的蒋依杉可能是生过孩子的原因，身材变得不苗条了。

7、王君平饰演王香秀

2006年，王君平出演了《乡村爱情》中村长王长贵的女儿“王香秀”。荧屏上的她给人的印象总是青春靓丽，温婉可人。但是，她的婚姻生活一直不幸福，让观众感到可惜。

8、杜肖雄饰演谢小梅

《乡村爱情》是杜肖雄演艺生涯里的第一部作品，而她在戏里的打扮都是十分朴素的，但是戏外却打扮得十分得体，颜值也是很高的。在《乡村爱情12》中，与刘一水早已离婚的她，有想破镜重圆的想法。

9、周戈楠饰演李副总

李副总长得小巧玲珑，善解人意，是个很讨喜的角色。她刚开始是象牙山山庄刘大脑袋的秘书，曾经爱上了宋晓峰，后来与宋晓峰结为异性兄弟。如今在山庄做副总，与谢永强果园的王技术员关系不一般。

10、金玫玫饰演李秋歌

李秋歌性格温柔、善良、开朗、活泼大方。离婚后回到象牙山，成为李大国的得力助手，可能与李大国有一段恋情。