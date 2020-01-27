现在徐峥主演的电影《囧妈》已经在几个平台上免费播出了，虽然大家对这部电影的看法不一样，但是这一次也给大家带来了新惊喜。在影片中与徐峥搭戏的俄罗斯姑娘娜塔莎就给不少观众留下了深刻的印象，不管是身材还是颜值都十分逆天。



这位小姐姐的名字叫做欧丽娅，来自乌克兰，已经在中国生活了很多年，更是在2011年考入了上海戏剧学院表演专业，并在2015年从上戏毕业后进入演艺圈。

不过这位小姐姐的作品并不多，在2016年出演了《艺术学院那些事儿》并在第二年出演电视剧《一粒红尘》里的超模，加上高跟鞋后整个人气场全开，让人不敢靠近。欧丽娅在2018年出演电视剧《走火》里面的Lisa，而这次的《囧妈》也是欧丽娅的电影处女作，虽然戏份不多，但是足够惊艳。

不久前《囧妈》的发布会上，欧丽娅也出场了，一头金色的秀发再加上逆天的颜值，吸引了不少目光。而她的身高也是十分高了，就连和她站在一起的贾冰都显得矮了，要知道贾冰的身高可是在1米83，加上皮鞋都1米86了，那欧丽娅的身高也应该在1米83了，这个身高在女生里面可以说是十分高的了。

虽然这位小姐姐这次的戏份不多，而且出演的作品也不多，但是很多网友们都很看好她，觉得她一定会火的？你怎么看呢？不妨说说你对她的印象。