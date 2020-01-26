近日，徐峥主演的《囧妈》在网上请全国观众免费看。而这次的《囧妈》，不管是从配乐还是画面都是值得称赞的，而它与徐峥以往电影的不同之处，在于把搭戏的男主角换成了女主。

而这次的女主，正是70岁的黄梅莹，剧里扮演的是“囧妈”卢小花，在火车上不停地喂儿子吃这吃那，和儿子经历了拌嘴后不告而别。而剧里最让人感动的莫过于片尾处“囧妈”经历了一切后回到自己空荡荡的房间摘下假发的那一幕。

而说起黄梅莹，想必很多人就算不认识她的名字，也会对她很熟悉吧。其实在中国影视圈里，很多女演员会伴随着年龄的增长而面临着无戏可拍的状态，而黄梅莹这次能够担任女主，可以说是十分不简单了。

这位70岁的老太太，在拍摄过程中冒着大雪亲自吊威亚坐在树上拍戏，这对于一个高龄演员来说，可以说是十分敬业了。

1950年出生于上海的黄梅莹，曾经获得第25届中国电影金鸡奖最佳女配角奖，年轻时可以说是一个大美人，经常登上各种影视类杂志。

在27岁的时候，她出演了第一部电影《万水千山》。而以前很热火的电视剧《渴望》也有她的身影。在拍摄《金枝玉叶》中，把一个母亲首次嫁女时的复杂心情，流露出强大温情母爱感人至深的亲情。不得不说，黄梅莹的演技是经得起考验的。

这次徐峥选择黄梅莹，想必也是看中了她的形象以及敬业精神吧。如果你还没看过这部电影，不如趁这几天看一下。