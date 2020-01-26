各 大卫视春晚节目已经播出完毕，精彩的节目让观众都可谓是看得开心，看得快乐，毕竟每次春晚对于各大地方卫视来说是一次很重要的收视率大比拼。那么，下面我们一起来盘点六大卫视2020年春晚最受好评的节目，你看了几个？

1、东方卫视：《情深深雨濛濛》主题曲

时隔近20年，赵薇、林心如、古巨基、苏有朋等八名来自《情深深雨濛濛》的主演，在东方春晚的舞台上重聚，共同献上了《情深深雨濛濛》的主题曲，引起了一波回忆杀。

2、浙江卫视：杨颖演唱《飞》

今年浙江卫视春晚，由华少、伊一、沈涛领衔的主持团和跑男家族用一曲《新年哟》给全国观众送上鼠年祝福，而跑男团成员杨颖这次一改往日甜美造型，身穿黑色套装变身酷女孩，用一首融合了电音及说唱风格的《飞》掀起高潮。

3、北京卫视：《沧海一声笑》+《壮志在我胸》

2020年北京卫视春晚依然坚持歌舞节目求“尚”，语言节目重“实”的原则。靳东与肖战组成的“东风吹战鼓擂”组合，演唱《沧海一声笑》和《壮志在我胸》，让人不由感觉耳目一新。

4、广东卫视：小品《月嫂教练》

语言类节目向来是春晚的焦点所在，听那些老面孔们说一句“新年快乐”这个年才算是过了。

前几天，蔡明落选央视春晚的消息就惹得全网都急了眼，但还在还能去广东卫视看蔡明奶奶怼人。这次蔡明在小品中扮演的月嫂角色也是让人捧腹大笑。

5、天津卫视：相声《开开心心年年好》

今年，天津台就祭出了“大杀器”——天津卫视将联合德云社推出《开开心心年年好》春节相声晚会，郭德纲、于谦、高峰、栾云平、孙越、岳云鹏、孟鹤堂、周九良等德云社24人顶级阵容一同亮相。这是除了封箱及商业演出之外，德云社人员首次在卫视平台上集体同台演出，连舞台都是老茶馆的设计。

6、北京卫视：《家有儿女》重聚