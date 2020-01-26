今年春节因为特殊情况，各地人民都减少了上门拜年的操作，而众女星们也在春节这个时候晒出自己的照片来拜年。

刚刚结婚的杨丞琳发文称第一次在李荣浩家过年被照顾得很好，更有阿sa、容祖儿、阿娇一起晒照送出鼠年祝福。下面我们一起来盘点春节晒照拜年的十大女星，看看谁最迷人？

1、佟丽娅

今年佟丽娅也是担任春晚主持，表现更是让网友们大力称赞，而身穿旗袍装的佟丽娅显得整个人端庄又大气，魅力十足。

2、陈好

万人迷陈好晒出自己扎麻花辫笑容甜美的样子，并告诉大家特殊时期要保护好自己。

3、刘涛

刘涛今年的拜年照身穿大红色裙子，V领设计大秀性感身材，不得不说刘涛保养得真的很好。

4、关晓彤

关晓彤的拜年照则显得比较日常化一点，卡通毛衣显得整个人充满青春活力。

5、马思纯

马思纯的央视春晚秀你看了吗？马思纯小姐姐真的是可盐可甜，穿起裙子来十分迷人。

6、刘诗诗

刘诗诗拍摄的新年写真，身穿暗红色的高领毛衣，再加上精致的妆容，这一身红色真的十分应景。

7、郑爽

爽妹子自从恢复营业后，表现真的很好，而过年时她晒出的这张照片则显得十分像邻家女孩。

8、莫文蔚

莫文蔚则戴了个鼠耳朵头饰来给大家拜年，红色毛衣和牛仔裤，休闲又显日常风。

9、李嘉欣

李嘉欣也晒出了自己的照片来给大家拜年，而从照片里看来，她的身材和容貌保持得十分好。

10、刘美含