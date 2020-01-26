2020年鼠年的这个春节，注定要有很多人宅在家中度过春节假期了。宅在家里无聊的时候可以尽情地追剧，毕竟在这个春节期间还是有很多电视剧热播的，那都有哪些电视剧在春节期间热播呢？下面我们一起来盘点春节期间热播的十部电视剧，你在追看哪一部？

1、《锦衣之下》

已经播出了一段时间的《锦衣之下》热度可以说是越来越高，越来越甜的剧情让观众们欲罢不能，袁今夏与陆绎这对CP究竟还能擦出怎样的火花呢？还是赶紧继续追剧吧。

2、《爱情公寓5》

《爱情公寓》第五部同样会在春节期间继续更新，春节期间窝在家中看看喜剧还是很符合节日气氛的。

3、《三生三世枕上书》

开播不久的《三生三世枕上书》一上映便被吸引了大批粉丝的关注度，能否延续当年三生三世十里桃花的热度，大家还要拭目以待。

4、《新世界》

喜欢看正剧的观众一定不要错过《新世界》这部剧，孙红雷等一大批实力派领衔出演的这部谍战剧真的非常精彩。

5、《还没爱够》

都市情感剧《还没爱够》将视线对准了城市中的恐婚族这一群体，又有韩庚、王晓晨等热度较高的演员来主演，相信很多人已经追了挺长时间的了，春节期间可以继续。

6、《将夜2》

更换了演员阵容的《将夜2》也已经上线，这让将夜的粉丝们感到十分高兴，将夜第一部没看过的观众一定要继续追第二部。

7、《乡村爱情12》

《乡村爱情》系列可以说陪伴很多人长大，这部乡村题材的轻喜剧已经拍到了第12部，依旧有市场，有热度，值得一看。

8、《绝代双骄》

新版《绝代双骄》一经播出就受到了好评，古龙的小说在搬上荧屏的时候一般来说都会经过大幅度的改编，不知道后面的剧情会怎么发展下去，还是好好追剧吧。

9、《热血同行》

喜欢鲜肉小花的观众们可千万不要错过《热血同行》这部剧，易烊千玺、胡冰卿等一众鲜肉小花打造的这款偶像剧光是看脸就已经让人心花怒放了。

10、《萌医甜妻》

喜欢甜宠类电视剧的观众一定不能错过《萌医甜妻》这部剧，甜宠的剧情看的人粉红泡泡直冒，太吸引人了。



