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2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？

(2020-01-25 09:05:54)
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娱乐

 分类： 娱乐评论
每到过年，一个最重要的仪式感就是看春晚。今年的央视春晚新鲜感很强，不仅可以看到一些熟悉的面孔，更有大热人气明星的加持。整场晚会还有什么亮点呢？下面我们就来盘点2020年央视春晚最受好评的十大节目，你都看了吗？
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
1、朗诵《爱是桥梁》
最近全国各地肺炎情况都很严重， 今年春晚新增了诗朗诵会，主持人白岩松、康辉、水均益、贺红梅、海霞、欧阳夏丹等带来集体情景报告《爱是桥梁》。“我们在这儿过年，你们却在帮我们过关。” 这也是春晚历史上首次没有彩排的片段。 
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
2、开场歌舞《春潮颂》
这次开场歌舞《春潮颂》也是一个很不错的节目，时隔多年，宋丹丹再次参加春晚，和黄晓明、张国立和刘涛等明星带来这一场演出。
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
3、《过年迪斯科》
今年陈伟霆和张艺兴就与原唱董宝石一起重新改编了一版《过年迪斯科》，劲歌热舞、活力十足。“心里的话，过年想带你回家”、“带你见我爸妈，感受这家乡文化”等歌词十分贴近日常生活，处处带着年味儿。
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
4、小品《婆婆妈妈》
这个小品是由贾玲和她的团队表演的，用小品的形式揭示了现实生活中婆媳关系的矛盾，爆笑之余又引人深思。
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
 5、歌曲《万里长城永不倒》
今年的春晚由成龙大哥演唱的《万里长城永不倒》，歌曲气势磅礴，令人精神振奋。
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
6、歌舞《你好2020》
朱一龙、李现、李沁、周冬雨、马思纯合作歌曲《你好2020》，聚集了当下很热火的演员，这一组也太养眼了吧。
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
 7、小品《父母爱情》
电视剧《父母爱情》的主演在这次春晚上带来了小品《父母爱情》，这次原剧组一起的创作也同样带来了不少的笑料，而更多的是感动与回忆。
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
8、小品《喜欢你喜欢我》
这次春晚由肖战、谢娜以及鞠婧祎和杨迪一起带来的小品《喜欢你喜欢我》是四川方言小品，而这次也是肖战首次登上央视春晚舞台。
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
9、小品《机场姐妹花》
黄晓明登上今年央视春晚，同宋祖儿、金婧表演小品《机场姐妹花》，扮演一位地勤考核官，还原明言明语：“我不要你觉得，我要我觉得”。
2020年央视春晚网友最喜爱的十大节目，你看了几个？
10、小品《走过场》
马丽和沈腾这部小品真的是在讽刺现实，这也太应景了吧，值得一提的是马丽这次挺孕肚演出，可以说是本色出演了。

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