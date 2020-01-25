春晚承载着无数中国人的美好回忆，看春晚也逐渐成为过年的习俗之一了。春晚的受众面可以说是最多最广，很多明星因为上春晚而走红，不少港台明星也曾因上春晚而走红，下面我们一起来盘点上央视春晚走红的八大港台明星，你最喜欢谁？

1、费翔

1987年费翔因为在春晚演唱歌曲《故乡的云》和《冬天里的一把火》迅速走红，《冬天里的一把火》到现在都是非常经典且流行的一首歌。不仅是因为歌，费翔的外表更是受人喜欢，他出生于台湾，因为是中美混血的缘故，他的眼睛很深邃，身高有191cm，可以说是成为了不少人心中的白马王子，提到费翔，90后父母那一辈人应该会更熟悉吧！

2、张明敏

提到张明敏，年轻人应该都会说不认识，但若说《我的中国心》这首歌大家应该都听过，1984年春晚，香港歌星张明敏就演唱了这首歌，在唱这首歌的时候他还是个电子厂工人，一边唱歌一边工作，后来就凭借这首歌一路走红，当然也在一直经商，如今更是个大老板。

3、范晓萱

台湾歌手范晓萱被称为音乐小魔女，如今她也担当内地选秀节目的导师。在1998年的春晚她和解晓东合唱的《健康歌》可以说是引起了一阵全民健身的热潮，想必大家现在听到这首歌都会跳起来。

4、潘安邦

他是一位台湾歌手，《外婆的澎湖湾》和《跟着感觉走》《太阳与月亮》就是他演唱的，在1989的春晚上他也唱了这三首歌，当时可以说是火遍了大街小巷，他的外形也非常的帅气，虽然他后来退出歌坛并在2013年因病去世，但他的歌曲却生生不息，萦绕在人们心里。

5、郭富城

天王郭富城如今也是能唱能跳，但是他年轻时可以说是更加的帅气，俘获无数少女心啊！1993年，他在春晚演唱《把所有的爱都给你》，当时他的发型成为了潮流，几乎每个男生都留和他一样的头型。

6、庾澄庆

如今可爱又充满激情的哈林老师庾澄庆原来早在1992年就已经登上春晚的舞台，那时他演唱了一首《让我一次爱个够》，可以说激起了不少年轻人的热血，引领一阵潮流，看那时的哈林老师也是很帅的！

7、王菲

大家都知道王菲的歌曲《相约九八》，1988年的春晚舞台上，她就是演唱了这首歌，成功开拓了内地市场，让内地人都熟知了她，这首歌也是火遍了全国，更成为了经典节目。

8、任贤齐