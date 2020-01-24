大家期待已久的2020年春晚节目单已经揭晓，而看了节目单的小伙伴们都发现了，宋丹丹将参演2020年春晚开场歌舞！让人不由期待。那么现在，我们就一起来盘点宋丹丹在春晚演过的八大经典小品，你最喜欢哪个？

1、《超生游击队》

在早年，宋丹丹就跟黄宏合作表演了《超生游击队》，也正是这一精彩小品，让宋丹丹一夜之间红遍全中国，据说当时宋丹丹还是怀着身孕上台的。

2、《小保姆与木匠》

《小保姆与木匠》是1991年宋丹丹与黄宏合作的第二部小品。小品围绕一个保姆和木匠的对话展开，搞笑连篇，让人印象深刻。

3、《懒汉相亲》

1989年春晚，因为节目时长不够，节目组临时加了一个小品《懒汉相亲》，却寻不到合适的演员，于是宋丹丹临时上阵，这个小品让她大放异彩，从那以后，她成为了春晚小品的常客，也火遍了大江南北

4、《昨天、今天、明天》

多年后宋丹丹又与赵本山合作表演《昨天、今天、明天》，再次使宋丹丹红遍全中国，那几年"白云黑土"成为人们口中长谈的话题。

5、《钟点工》

随后宋丹丹和赵本山合作了许多作品，例如《钟点工》，一时间小品中的经典话语，"别以为你穿上马甲我就不认识你了"，成为大家口中调侃的口头语。

6、《策划》

或许听名称并不觉得熟悉，但如果说到“下蛋公鸡，公鸡中的战斗机！”你便一定知晓，而这便是赵本山、宋丹丹、牛群表演的小品《策划》中的经典语句。







7、《实话实说》

想当初，这部小品还有崔永元参演。自然的幽默让观众都捧腹大笑。然而让人依旧不得不佩服的是赵本山和宋丹丹表演途中的随机应变能力。

8、《火炬手》

《火炬手》是宋丹丹最后一次在春晚舞台的小品。之后便宣布要退出春晚舞台，多年之后给出的理由却是压力太大了，实在是喜剧不好把控啊。