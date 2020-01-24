很多公司在年底的时候都会办年会。有些明星也开有公司，有的明星对员工很好，比如贾乃亮在双11的时候就帮员工清空了购物车。下面我们来看一下助阵公司年会的八大美女明星，看看谁最迷人？

1、陶虹

陶虹借电视剧《小欢喜》再度翻红。陶虹和张庭是好友，她曾参加过张庭公司的年会。许多网友评论说，陶虹看上去好温柔好美呀！

2、范冰冰

很多网友都觉得范冰冰在积极谋划复出。范冰冰曾穿桃红色西装参加某公司的年会，许多网友评论说范冰冰是当晚最美的女嘉宾。

3、朱茵

朱茵曾是许多人心目中的梦中情人。她曾和老公一起参加公司年会。一身红衣造型的朱茵看上去气色很好。如今朱茵过得挺幸福的。

4、陈法蓉

陈法蓉和蔡少芬是关系密切的好友，不过陈法蓉至今未婚。陈法蓉也曾参加公司年会。陈法蓉穿粉色连衣裙看上去好少女呀！

5、黎姿

如今黎姿可以说是一位商界女强人。蔡少芬等女星曾参加过她举办的公司年会。48岁的黎姿美丽依旧，如今她虽然不演戏了，但她过得很幸福。

6、刘心悠

台湾女星刘心悠挺有气质的。刘心悠也曾参演过《步步惊心》。刘心悠也曾参加公司年会，不过如今38岁的她虽然很美，但却不太红。

7、范玮琪

虽然有些网友吐槽范玮琪情商低调，不太会说话，但范玮琪过得挺幸福的，前些天她还参加了她老公公司的年会。戴上眼镜的范玮琪看上去有点呆萌。

8、孟美岐

网上有不少关于孟美岐参加公司年会方面的报道。据报道，当天孟美岐还喝了一些酒呢。一些网友评论说感觉孟美岐好真实呀！



