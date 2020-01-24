每年的大年三十晚上，伴随着大家一起吃年夜饭的应该就是春晚了，而春晚舞台上最受欢迎的节目类型应该就属语言类节目了，这些能给大家带来欢声笑语的相声、小品最适合春节的气氛。2020年鼠年春晚同样会有很多语言类节目跟大家见面，而曝光的语言类节目单中，观众们最期待的是哪一个呢？

1、相声《生活趣谈》

今年的春晚中终于可以看到德云社的身影了，这次德云社将最火的岳云鹏与孙越组合再次推上了春晚舞台，终于又可以在春晚舞台上看到二人耍宝了。

2、小品《婆婆妈妈》

贾玲与张小斐已经连续多年亮相春晚舞台了，这次鼠年春晚，二人再次合作小品《婆婆妈妈》，不知道这次会讲述怎样一个啼笑皆非的故事。

3、小品《走过场》

中国喜剧圈的新兴力量中一定有开心麻花组合，今年的鼠年春晚，沈腾与马丽会带着新的作品《走过场》跟大家见面，二人的搞笑功力绝对一流，大家就等着捧腹大笑吧。

4、小品《风雪饺子情》

近些年，很多影视剧演员也会参与到春晚小品的演出中来，今年也不例外，秦岚、沙溢等人参加演出的小品《风雪饺子情》备受期待。

5、小品《机场姐妹花》

同样是由不少明星参与演出的小品《机场姐妹花》也是春晚的小品之一，黄晓明、宋祖儿等当红偶像们来演小品，粉丝们可是有眼福了。

6、小品《父母爱情》

几年前一部叫做《父母爱情》的电视剧走红荧屏，没想到几年后，同名小品便被搬上了春晚舞台，并且请来剧中的几位主演来出演这部剧，这样的形式还真是不多。

7、小品《喜欢你，喜欢我》

大家都知道谢娜是一名主持人，但她身上的幽默细胞还是很丰富的，这次她会在春晚舞台上表演小品《喜欢你，喜欢我》，不知道大家会不会喜欢她的表演。

8、小品《快乐其实很简单》