最近，42岁的陈数现身某剧院外，迅速被观众认出，据悉，她此番是来看自己丈夫赵胤胤的音乐会。两人自2011年结婚后，未生孩子，却依旧恩爱。那么现在，我们就来盘点一下结婚多年没生孩子却恩爱如初的八大明星夫妻，你最想祝福哪一对？

1、梁朝伟和刘嘉玲

1988年底，梁朝伟与刘嘉玲彩排舞台剧时擦出爱火，终于在08年结束了20年的爱情长跑。即使刘嘉玲想为梁朝伟生儿育女，但是由于常年在娱乐圈打拼的不正常作息身体一直不好，夫妻俩也就只能放弃了，只是可惜了好基因啊。

2、周润发和陈荟莲

1987年结婚，至今没有小孩。早前91年受孕率低的发嫂好不容易有过一个孩子，只是因为尚未足月便出现临盆征兆，送医后宝宝也是无奈夭折，发嫂花了整整七年的时间才走出丧子之痛，发哥心疼就决定不再生了，两人恩爱可见一斑。

3、郑伊健和蒙嘉慧

2013年相恋八年的郑伊健与蒙嘉慧在日本东京举办婚礼。婚礼低调却不失幸福，两人八年爱情长跑却仍未享受够二人世界。对于“造人”计划，蒙嘉慧觉得“怀孕像坐牢，生孩子似噩梦”。郑伊健也曾说：“空气不好，天下很复杂，不想要小孩”。

4、周慧敏和倪震

2009周慧敏和倪震结束19年的离离合合的爱情长跑注册结婚，但周慧敏拒绝生孩子，倪震也表示每个人的生活方式不同，不生孩子就是她的生活方式。现在她在家养了很多猫，将猫当做自己的儿子，两人过得也是相当和睦。

5、温碧霞和何祖光

2000年温碧霞嫁给香港富商何祖光，不过两人一直未有孩子。说起原因，温碧霞坦言说自己很爱漂亮，害怕生孩子，并且也已经过了生孩子的年龄，于是老公和她都决定过二人生活，后来机缘下收养了现在的儿子。

6、罗家英和汪明荃

罗家英影视作品无数，在娱乐圈混迹多年却是出淤泥而不染，直到60岁才与汪明荃喜结连理，而最为感人的是双方彼此都患癌，却都不离不弃，最后情感动天而痊愈，可惜病魔耗掉了其大量的时间，无奈无后延续香火。

7、冯小刚和徐帆

冯小刚只有一女儿是和前妻所生，1999年和徐帆举行婚礼，两人婚后先是忙着打拼事业，等徐帆事业稳定后，冯小刚又得了很严重的病，怕遗传给孩子俩人也只能放弃了。

8、葛优和贺聪