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又一对明星宣布结婚，两人相恋13年曾分手，如今修成正果获祝福

(2020-01-23 15:03:41)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

喜欢看台湾偶像剧的观众们应该对辰亦儒与曾之乔都不陌生，曾几何时，他们都是台湾偶像剧中的当红男女主角，他们演过的台偶剧陪伴了太多人的青春，而就在2020年春节即将到来之际，他们竟然官宣结婚了，这实在是一个巨大的惊喜。

又一对明星宣布结婚，两人相恋13年曾分手，如今修成正果获祝福

又一对明星宣布结婚，两人相恋13年曾分手，如今修成正果获祝福

说实话，辰亦儒与曾之乔的这一波动作来的毫无预兆，绯闻传了多年毫无结果，辰亦儒却突然在网上公布自己与曾之乔结婚，而曾之乔一方也很快给予了回应，虽然有点让人措手不及，但是网友们还是纷纷送上了祝福，恭祝他们新婚幸福。

又一对明星宣布结婚，两人相恋13年曾分手，如今修成正果获祝福

辰亦儒与曾之乔认识多年，相恋也差不多有十年的时间了。2006年辰亦儒与曾之乔合作拍摄偶像剧《爱似百汇》，当时便有二人恋爱的绯闻传了出来，但当时他们并没有承认恋爱关系。但辰亦儒与曾之乔的关系一直不错，私下会经常联系，后来真的发展为情侣关系。但二人的恋情并非一帆风顺，曾之乔曾经在综艺节目上哭诉自己与男友分手，虽然并没有提到男友姓名，但是大家还是猜出，与曾之乔分手的男友就是辰亦儒。

又一对明星宣布结婚，两人相恋13年曾分手，如今修成正果获祝福

当时曾之乔与辰亦儒分手之后，二人的关系一度降到了冰点，在曾之乔的爷爷去世之时，辰亦儒曾经对悲痛的曾之乔进行过慰问，二人的关系才慢慢缓解。辰亦儒与曾之乔同属于一个经纪公司，在工作上两人联系很多，生活上也是兴趣相投，即便是分手以后，随着时间的推移，二人也慢慢再次走到了一起。

又一对明星宣布结婚，两人相恋13年曾分手，如今修成正果获祝福

就这样二人经过十年的恋爱长跑，终于修成正果，身边的好友，如吴尊等人都纷纷送上祝福，希望在未来的日子里他们能一直幸福下去。

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