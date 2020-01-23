近日，新型冠状病毒肺炎的感染范围不断扩大，社会各界都对此十分重视。很多明星也在社交平台上传播正能量，让大家一起齐心协力克服这次难关。作为湖北武汉人的杨采钰在1月22日晚发了一则微博，内容大概就是为奶奶祈福，这也引得网友猜测杨采钰奶奶疑似感染了。

目前杨采钰已经将微博删除，可能是担心引起风波。下面我们一起来盘点娱乐圈十大武汉籍明星，你最喜欢谁？

1、刘亦菲

神仙姐姐刘亦菲1987年出生于湖北武汉，科班出身，出演《金粉世家》出道，一直是大家喜欢的演员。

2、吴倩

武汉姑娘吴倩，也有发微博希望大家一起团结一心，早日打赢这场没有硝烟的战争！

3、唐一菲

唐一菲最近的热度也是挺高的，出生于武汉的她，2012年在湖北武汉和凌潇肃成婚。

4、曹曦月

曹曦月算是一个新生代演员，出演了很多部青春剧。她也是武汉籍明星之一。

5、程莉莎

大家知道她是个性子直的女生，在这次的是事件中，程莉莎也发了微博致敬所有医务人员，愿武汉平安！

6、朱一龙

作为武汉人的朱一龙也一直密切关注着武汉的情况，前几日还在微博上鼓励自己的一位医生粉丝，实在是暖心。

7、王凯

王凯也是一位武汉籍的明星，面对这次的事情，王凯也在微博上发声鼓励大家共度难关！

8、袁弘

袁泉一个地地道道的武汉男生，看他教张歆艺武汉话真的很有爱很搞笑。前段时间还教了胡歌说武汉话呢！

9、周觅

不知道大家还记不记得周觅，曾经大火的super junior 组合的成员之一，他也是来自于湖北武汉。

10、王茂蕾

毕业于中央戏剧学院导演系，因《延禧攻略》走红的王茂蕾也是地道的武汉人。