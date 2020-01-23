直到现在，饱受大家喜爱的《乡村爱情》已经播到第12季了，对于剧中的情节，每看一次都会有不同的体会，演员们把里面的小人物饰演得入木三分，对于我们这些普通人来说，或多或少都会看到从里面的角色看到一些我们的影子。

而到了第12季，也有很多演员离开了这个剧组，虽然如此，大家还是对《乡村爱情》这部剧很期待，今天就来盘点一下离开《乡村爱情》剧组的八大演员，看看你最怀念谁？

1、王亚彬

王小蒙的扮演者王亚彬。她6岁习舞，迄今为止从艺23年，此外她还是国家一级的演员和舞蹈家，虽然只饰演了两季，但是她给人留下了深刻的印象。

2、关小平

关小平饰演的正是第一个赵四，后面因为接拍私活被师父赵本山开除赵家班，现在已经默默无闻。

3、范伟

范伟饰演的王木生是一个小时候因为不小心吃煤炭而变成了大舌头，充满了笑点，虽然是小角色，但是范伟的演技却十分在线。

4、孙晓丽

在《乡村爱情1》中的这个角色还是有比较多的戏份，而在《乡村爱情10》中的小蒙娘变成了由王小华饰演。

5、姜洋洋

姜洋洋饰演皮长山的情人严冬冬，曾在电视剧《乡村名流》饰演女二号“吴晴”，后来一直没有再出现在《乡村爱情》里面了。

6、高霞

《乡村爱情》第一部中王云的扮演者是化妆助理高霞，临时客串，在剧中显得有些木讷，而后面换成了赵本山的徒弟葛珊珊。

7、张凤凯

张凤凯之前饰演徐会计，也是临时客串的，后面换成了赵本山的徒弟董三毛。

8、李正春

饰演李福一角的是赵本山的大徒弟李正春，在演完《乡村爱情》第一部之后他就身患重病了，在2007年的时候因病去世，因此这个“李福”一角是真正的离我们而去了。