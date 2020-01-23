最近，大家都在通过各种渠道买口罩预防疾病。不少明星们也紧跟风向，在人多的地方都戴上了口罩。其实，许多明星为了保护隐私，之前就有戴口罩的造型。那么，接下来让我们来盘点八大美女明星戴口罩的造型，看看谁最时髦？

1、沈月

最近，新晋小花沈月现身机场时就因为可爱俏皮的戴口罩造型被关注，姜黄色牛角扣大衣配上黑色口罩，时髦又迷人。

2、郑爽

爽妹子在日常生活中也会经常佩戴口罩出门，而且因为她日常的穿衣风格偏简约，所以戴口罩不仅不突兀，反倒显得更简洁大方。

3、吴宣仪

“海南富婆”吴宣仪的私服一直是被夸赞的，可能是因为自身条件优越，所以哪怕是戴口罩的造型也很适合她，让人眼前一亮。

4、宋祖儿

宋祖儿小姐姐虽然本身是个活泼开朗的性格，但戴上口罩后反倒显得冷艳沉稳了不少，有些港风美女的气场。

5、刘诗诗

刘诗诗结婚后反倒多了一份知性美，现身机场戴口罩的造型也显得格外的温柔可人，果然当了妈妈的人气质就是不一样。

6、杨超越

超越妹妹戴口罩的造型十分具有青春气息，颜值十分能打，再加上可爱的羊角辫为她加分不少，少女感爆棚。

7、李兰迪

兰迪妹子天生一张可爱的娃娃脸，戴上口罩后也很有学生气息，像是每个人印象里初恋的邻家小妹妹，谁看了不为之心动呢。

8、周冬雨