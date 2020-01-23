盘点八大美女明星戴口罩的造型，看看谁最时髦？(2020-01-23 10:33:31)
最近，大家都在通过各种渠道买口罩预防疾病。不少明星们也紧跟风向，在人多的地方都戴上了口罩。其实，许多明星为了保护隐私，之前就有戴口罩的造型。那么，接下来让我们来盘点八大美女明星戴口罩的造型，看看谁最时髦？
1、沈月
最近，新晋小花沈月现身机场时就因为可爱俏皮的戴口罩造型被关注，姜黄色牛角扣大衣配上黑色口罩，时髦又迷人。
2、郑爽
爽妹子在日常生活中也会经常佩戴口罩出门，而且因为她日常的穿衣风格偏简约，所以戴口罩不仅不突兀，反倒显得更简洁大方。
3、吴宣仪
“海南富婆”吴宣仪的私服一直是被夸赞的，可能是因为自身条件优越，所以哪怕是戴口罩的造型也很适合她，让人眼前一亮。
4、宋祖儿
宋祖儿小姐姐虽然本身是个活泼开朗的性格，但戴上口罩后反倒显得冷艳沉稳了不少，有些港风美女的气场。
5、刘诗诗
刘诗诗结婚后反倒多了一份知性美，现身机场戴口罩的造型也显得格外的温柔可人，果然当了妈妈的人气质就是不一样。
6、杨超越
超越妹妹戴口罩的造型十分具有青春气息，颜值十分能打，再加上可爱的羊角辫为她加分不少，少女感爆棚。
7、李兰迪
兰迪妹子天生一张可爱的娃娃脸，戴上口罩后也很有学生气息，像是每个人印象里初恋的邻家小妹妹，谁看了不为之心动呢。
8、周冬雨
金马影后周冬雨可就有一次因为拔完智齿脸肿了不，所以戴了口罩上台领奖，虽然戴口罩的造型让她显得酷酷的，但了解了前因后果又感觉有点搞笑。